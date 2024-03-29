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Омбудсмен

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Спецпроект
Счеты с жизнью: о статистике подростковых суицидов в Омске или как уберечь детей
Рассказываем, какие бывают виды суицидального поведения, на что обратить внимание родителям и как воспитание влияет на психологическую устойчивость ребенка.
Сентябрь 2023
Ирину Касьянову на пятилетний срок переизбрали омским омбудсменом
Кандидатуру Касьяновой предложил Виталий Хоценко и поддержали депутаты Заксобрания.
21 сентября 2023, 04:55
Май 2023
Омбудсмен встретилась с омичкой, чей голый 3-летний сын пришел в магазин посреди ночи
Мать ребенка привлекли к административной ответственности.
31 мая 2023, 08:11
Апрель 2023
В 2022 году родительских прав лишили 452 жителей Омской области
20 апреля 2023, 07:41

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