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Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокус сити холле»

Врачи сделали все возможное. Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокусе»

27 марта 2024, 11:31
Фото: Город55

Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокус сити холле»

Об этом сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сегодня, 27 марта, в больнице скончался еще один пострадавший во время теракта в «Крокус сити холле». Пациент находился в крайне тяжелом состоянии, медики прикладывали все усилия, но спасти его не удалось.

«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался. Врачи сделали все возможное. В стационарах федеральных медицинских центров, больницах Москвы и Московской области остаются 80 пострадавших в „Крокус Сити Холле“, в том числе шесть детей», — передает слова главы министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко «Интерфакс».

Умерший сегодня пациент стал 140-й жертвой теракта, пострадавших же насчитывается около 200.

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