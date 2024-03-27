Врачи сделали все возможное. Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Сегодня, 27 марта, в больнице скончался еще один пострадавший во время теракта в «Крокус сити холле». Пациент находился в крайне тяжелом состоянии, медики прикладывали все усилия, но спасти его не удалось.
«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался. Врачи сделали все возможное. В стационарах федеральных медицинских центров, больницах Москвы и Московской области остаются 80 пострадавших в „Крокус Сити Холле“, в том числе шесть детей», — передает слова главы министерства здравоохранения РФ Михаила Мурашко «Интерфакс».
Умерший сегодня пациент стал 140-й жертвой теракта, пострадавших же насчитывается около 200.