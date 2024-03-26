В Москве спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити холле»

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Сегодня завершились аварийно-спасательные работы в «Крокусе», спасатели МЧС разобрали завалы и полностью ликвидировали последствия пожара. В ведомстве рассказали, что следующий этап работ — подключение инженерной техники.
Всего спасатели вывезли более 900 кубометров обрушившихся частей здания. Перед тем, как начать работу с тяжелой техникой, сотрудники МЧС вручную резали и разбирали конструкции. В работах приняли участие более 1000 человек и свыше 300 единиц техники.