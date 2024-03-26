Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Завершились аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити холле»

В Москве спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити холле»

26 марта 2024, 14:21
Фото: МЧС России

Завершились аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити холле»

Сегодня, 26 марта, сотрудники МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в здании.

Сегодня завершились аварийно-спасательные работы в «Крокусе», спасатели МЧС разобрали завалы и полностью ликвидировали последствия пожара. В ведомстве рассказали, что следующий этап работ — подключение инженерной техники.

Всего спасатели вывезли более 900 кубометров обрушившихся частей здания. Перед тем, как начать работу с тяжелой техникой, сотрудники МЧС вручную резали и разбирали конструкции. В работах приняли участие более 1000 человек и свыше 300 единиц техники.

Жертв все больше. На месте теракта в «Крокус сити холле» нашли уже 144 трупа
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Новости#Терроризм#Теракт#Анастасия Баянова#Террорист#Теракты#Крокус сити холл#Теракт в «Крокус сити холл»#Крокус
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Сегодня, 06:14
Омский «Авангард» переломил ход встречи и обыграл «Локомотив» в пятом матче серии
Сегодня, 17:40
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Сегодня, 05:05
Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки
Сегодня, 04:03
В омском музпедколледже извинились за обвинения группы «Пикник» в сатанизме
Сегодня, 06:34
Виртуальное с реальным. В Омске рядом с ФОКом на Конева оборудуют фиджитал-центр
Сегодня, 05:20
"