В Москве спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити холле»

Всего спасатели вывезли более 900 кубометров обрушившихся частей здания. Перед тем, как начать работу с тяжелой техникой, сотрудники МЧС вручную резали и разбирали конструкции. В работах приняли участие более 1000 человек и свыше 300 единиц техники.