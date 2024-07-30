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Умер

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2024
Экс-директор омской школы Петр Битенюк ушел из жизни в почтенном возрасте
30 июля, 06:15
На 73-м году ушел из жизни бывший тренер омского «Иртыша» Анатолий Кузнецов
8 июня, 08:02
«Человек-легенда». В Омске на 65-м году жизни скончался учитель Борис Коноплев
Борис Коноплев преподавал английский язык в лицее №74, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
5 июня, 11:15
Осталось 10 детей. В Омске на 47-м году жизни умерла мать-героиня Татьяна Чернова
Причиной смерти женщины стала продолжительная болезнь, у Татьяны Черновой осталось десять детей.
31 мая, 12:45
Врачи сделали все возможное. Умер еще один пострадавший во время теракта в «Крокусе»
27 марта, 11:31
Внезапная остановка сердца. Пожилой омич умер в подземном переходе
28 февраля, 06:49
На 76 году жизни в Омске скончался бывший главврач МСЧ № 9
О скоропостижной смерти Алексея Кондратьева сообщили в группе городской больницы №9.
19 января, 09:14
2023
«Придется отвозить в Омск». Район на 26 тысяч человек остался без патологоанатома
20 декабря 2023, 05:06
Разрабатывал интерьеры метро и ТЦ. На 72 году скончался омский архитектор Паровышник
Время и место прощания с мужчиной пока неизвестны.
29 ноября 2023, 02:24
«Человек-легенда». Скончался бывший тренер омского ФК «Иртыш» Корней Шперлинг
17 ноября 2023, 03:17
В Омске ушла из жизни архитектор, проектировавшая дома в центре и «Кристалле»
Ирине Потаповой было 63 года.
23 августа 2023, 09:50
Ушел из жизни президент омской Лиги КВН Михаил Дымура
По просьбе покойного, церемонии прощания не будет.
12 августа 2023, 11:24
Ушел из жизни главный болельщик омского ХК «Авангард»
Александр Машинский скончался 5 июня.
8 июня 2023, 02:58
Скончался основатель радиочастотной службы в Омской области Евгений Черепанов
Церемония прощания пройдет 26 апреля.
24 апреля 2023, 11:57
Ушел из жизни глава поселения Русско-Полянского района Омской области
28 марта 2023, 13:08
2022
На 85-м году жизни умер экс-руководитель омского «Рособоронэкспорта» Владимир Соснин
Прощание с ним пройдёт 4 октября с 11:00 до 12:00.
3 октября 2022, 12:46
Смерть пришла внезапно. Омич скончался прямо на заседании суда
Точную причину смерти установят при вскрытии.
15 сентября 2022, 13:54

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