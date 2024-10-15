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Илья Фридман

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2024
Вслед за «Евромедом»: Илья Фридман передал «Управление АЗС» в закрытый фонд
15 октября, 06:43
Омский предприниматель Илья Фридман передал сыну долю еще одной семейной фирмы
19 августа, 05:30
Илья Фридман переписал на себя еще две семейные фирмы
В обоих случаях к бизнесмену перешла доля его жены.
10 июля, 05:17
Илья Фридман забрал у жены еще одну фирму
К бизнесмену перешел контроль над ООО «Омскпромпроект».
13 июня, 05:49
Илья Фридман забрал у жены большую часть одной из ее фирм
72% «Центра на Маяковского» теперь принадлежат «Красному квадрату».
10 июня, 11:14
Фридманы объединили свои заправки с «Евромедом»
Новая компания почти на 100% принадлежит Илье Фридману.
10 июня, 05:11
Илья Фридман добавил сыну еще один процент «Евромеда»
Доля Марка Фридмана в уставном капитале двух фирм увеличилась до 5,44%.
27 марта, 07:56
Экспансия продолжается. Фридманы хотят построить еще один медцентр в Омске
14 марта, 11:04
Фридманы решили объединить свои заправки с «Евромедом»
Слияние двух фирм уже одобрено.
22 января, 11:41
Фридманы начали реорганизацию одной из своих фирм
«Управление АЗС» занимается розничной торговлей топливом.
17 января, 07:42
Илья Фридман отказался от половины своей доли в одной из фирм
9 января, 04:40
2023
Грядут перемены. Фридман затеял реконструкцию своей заправки в омском селе Троицкое
27 декабря 2023, 06:13
Фридманы назначили нового управляющего в своем ресторане «Метаморфозы»
Александра Афонина сменила Диана Москвина.
18 декабря 2023, 06:13
В компании Фридманов «Топ Лайн» сменилось руководство
Теперь фирмой управляет Ольга Бутова.
9 ноября 2023, 10:27
Илья Фридман переписал на себя одну из фирм сына
«ИТ Бизнес» занимается разработкой компьютерного обеспечения.
7 сентября 2023, 05:56
В Омской области Илья Фридман простроит две новые многотопливные заправки
31 июля 2023, 09:44
Илья Фридман присоединил к одной из своих компаний фирму сына
«Декойл» стал частью ООО «Санаторий „Евромед“».
15 мая 2023, 05:12
В Омске Фридманы заказали экспертизу для своего почти готового отеля «50/60»
Гостиница находится в центре города — на улице Щербанева.
6 апреля 2023, 09:34
2022
В список богатых омичей попали семьи строителей и кондитеров
25 октября 2022, 07:11
10 главных омских богачей за год заметно обеднели
25 октября 2022, 06:40

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