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Марк Фридман

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2024
В топ-100 богатейших омичей не вошли Павлов, Васильев и Фридман-младший
22 августа, 07:40
Омский предприниматель Илья Фридман передал сыну долю еще одной семейной фирмы
19 августа, 05:30
Фридман-младший стал владельцем половины санатория «Евромед»
Компаньон бизнесмена — Наталья Фридман.
9 апреля, 10:40
Илья Фридман добавил сыну еще один процент «Евромеда»
Доля Марка Фридмана в уставном капитале двух фирм увеличилась до 5,44%.
27 марта, 07:56
Экспансия продолжается. Фридманы хотят построить еще один медцентр в Омске
14 марта, 11:04
2023
Фридманы назначили нового управляющего в своем ресторане «Метаморфозы»
Александра Афонина сменила Диана Москвина.
18 декабря 2023, 06:13
В компании Фридманов «Топ Лайн» сменилось руководство
Теперь фирмой управляет Ольга Бутова.
9 ноября 2023, 10:27
Илья Фридман переписал на себя одну из фирм сына
«ИТ Бизнес» занимается разработкой компьютерного обеспечения.
7 сентября 2023, 05:56
Фридманы создали еще один санаторий «Евромед»
Уставный капитал компании поделен между Натальей и Марком Фридманами.
6 сентября 2023, 04:57
Илья Фридман присоединил к одной из своих компаний фирму сына
«Декойл» стал частью ООО «Санаторий „Евромед“».
15 мая 2023, 05:12
Фридманы переписали одну из своих компаний с офшора на внука
10 апреля 2023, 05:19
В Омске Фридманы заказали экспертизу для своего почти готового отеля «50/60»
Гостиница находится в центре города — на улице Щербанева.
6 апреля 2023, 09:34

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