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Рейтинг районов

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2024
Не конкурент лидерам. Омская область заняла 68 место в рейтинге зарплат в регионах
25 марта, 10:26
2023
Лучшие районы Омска для проживания в частном доме
11 августа 2023, 08:06
Омская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности на 19 место
21 июня 2023, 11:19
Омская область заняла 41 строчку в рейтинге доходов населения по стране
12% омичей находятся за чертой бедности.
19 июня 2023, 05:35
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
В регионе на среднюю зарплату можно купить 884 литра бензина.
6 марта 2023, 06:16
Безработные омичи тратят на поиски работы больше полугода
Показатель безработицы в регионе составляет 4,2%, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
27 февраля 2023, 04:02

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