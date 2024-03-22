Зарплата, соцвыплаты и бизнес. Омскстат рассказал, из чего складывается доход омичей

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Омскстат предоставил информацию о среднедушевых денежных доходах населения за прошлый год. По официальным данным, на конец 2023 года этот показатель составлял 48 тысяч рублей. Для сравнения, в то же время в 2022 году доход был на уровне 42,6 тысячи рублей.
Согласно последним данным, доход жителей Омска складывается из следующих источников:
Статистики утверждают, что с начала 2023 года доходы жителей Омска выросли на 16,4 тысячи рублей. Несмотря на это, Омск все равно оказался в числе аутсайдеров среди городов-миллионников в Сибирском федеральном округе из-за низкого уровня доходов.
Ранее Город55 сообщал, что по сравнению с февралем 2023 года зарплаты в Омске выросли на 25%. В настоящее время средний уровень предлагаемых зарплат в регионе составляет 50,2 тысячи рублей.