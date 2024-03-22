Зарплата, соцвыплаты и бизнес. Омскстат рассказал, из чего складывается доход омичей

Омскстат предоставил информацию о среднедушевых денежных доходах населения за прошлый год. По официальным данным, на конец 2023 года этот показатель составлял 48 тысяч рублей. Для сравнения, в то же время в 2022 году доход был на уровне 42,6 тысячи рублей.