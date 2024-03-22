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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

иллюстрация

Зарплата, соцвыплаты и бизнес. Омскстат рассказал, из чего складывается доход омичей

22 марта 2024, 07:49
Фото: Город55
иллюстрация

В Омскстате рассказали, из чего состоит основной доход жителей Омска

Омск оказался в числе аутсайдеров среди городов-миллионников в СФО из-за низкого уровня доходов.

Омскстат предоставил информацию о среднедушевых денежных доходах населения за прошлый год. По официальным данным, на конец 2023 года этот показатель составлял 48 тысяч рублей. Для сравнения, в то же время в 2022 году доход был на уровне 42,6 тысячи рублей.

Согласно последним данным, доход жителей Омска складывается из следующих источников:

  • основной доход — зарплата;
  • соцвыплаты составляют четвертую часть;
  • 9% — доходы от предпринимательской деятельности;
  • 2,6% — доход от собственности (к примеру, аренда квартир или авто).

Статистики утверждают, что с начала 2023 года доходы жителей Омска выросли на 16,4 тысячи рублей. Несмотря на это, Омск все равно оказался в числе аутсайдеров среди городов-миллионников в Сибирском федеральном округе из-за низкого уровня доходов.

Ранее Город55 сообщал, что по сравнению с февралем 2023 года зарплаты в Омске выросли на 25%. В настоящее время средний уровень предлагаемых зарплат в регионе составляет 50,2 тысячи рублей.

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#Общество#Омск#Омская область#Россия#Статистика#Зарплата#Сибирь#Красноярский край#Новосибирская область#Собственность
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