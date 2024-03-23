Цифра вырастет. Следком сообщил о 93 погибших в результате теракта в Подмосковье

Предварительный осмотр помещений «Крокус сити холла» свидетельствует, что нападавшие использовали автоматы и легковоспламеняющуюся жидкость для поджога. Оружие вместе с оставленными боеприпасами нашли и изъяли следователи. Сейчас проводят баллистическую, генетическую и дактилоскопическую экспертизы.