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Цифра вырастет. Следком сообщил о 93 погибших в результате теракта в Подмосковье

23 марта 2024, 08:44
Фото: 1MI
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В результате теракта в подмосковном «Крокус сити холле» погибло уже 93 человека

Следователи продолжают осматривать помещения концертного зала и изымать улики.

На территории концертного зала «Крокус сити холл» продолжает работать следственная группа в рамках уголовного дела о совершенном теракте. Специалисты осматривают помещения, изымают вещественные доказательства по мере расчистки завалов и изучают записи камер видеонаблюдения.

В настоящий момент в результате теракта погибли 93 человека. На сайте минздрава опубликовали список с идентифицированными 37 погибшими.

«Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — заявили в пресс-службе следственного комитета.

Предварительный осмотр помещений «Крокус сити холла» свидетельствует, что нападавшие использовали автоматы и легковоспламеняющуюся жидкость для поджога. Оружие вместе с оставленными боеприпасами нашли и изъяли следователи. Сейчас проводят баллистическую, генетическую и дактилоскопическую экспертизы.

Напомним, что глава ФСБ ранее сообщил о задержании 11 человек, среди них четверо непосредственных участников нападения.

Глава ФСБ заявил о задержании 11 человек после теракта в «Крокус сити холле»
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