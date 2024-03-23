Цифра вырастет. Следком сообщил о 93 погибших в результате теракта в Подмосковье

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
На территории концертного зала «Крокус сити холл» продолжает работать следственная группа в рамках уголовного дела о совершенном теракте. Специалисты осматривают помещения, изымают вещественные доказательства по мере расчистки завалов и изучают записи камер видеонаблюдения.
В настоящий момент в результате теракта погибли 93 человека. На сайте минздрава опубликовали список с идентифицированными 37 погибшими.
«Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения», — заявили в пресс-службе следственного комитета.
Предварительный осмотр помещений «Крокус сити холла» свидетельствует, что нападавшие использовали автоматы и легковоспламеняющуюся жидкость для поджога. Оружие вместе с оставленными боеприпасами нашли и изъяли следователи. Сейчас проводят баллистическую, генетическую и дактилоскопическую экспертизы.
Напомним, что глава ФСБ ранее сообщил о задержании 11 человек, среди них четверо непосредственных участников нападения.