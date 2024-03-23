Количество жертв в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 83 человек

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Канал 112 сообщает новые данные по погибшим и пострадавшим в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле». Количество жертв увеличилось до 83 человек, среди них трое — дети. Напомним, что в Следкоме России ранее официально заявлялось о 60 погибших. Число пострадавших выросло до 183 человек, их них 8 — дети.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам утреннего оперштаба на месте трагедии рассказал, что спасатели продолжают работу. К тушению пожара привлекли 183 единицы техники и 477 человек. Утром начали разбирать зрительный зал, где частично обрушились перекрытия. Работы запланированы в течение всего дня.
В пяти минутах от «Крокус сити холла», в БЦ «Кубик» будет работать с 10 утра по московскому времени Центр помощи. Примерно в это же время обещают опубликовать список погибших, которых уже удалось идентифицировать.