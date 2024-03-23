Количество жертв в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 83 человек

Канал 112 сообщает новые данные по погибшим и пострадавшим в результате террористического акта в «Крокус Сити Холле». Количество жертв увеличилось до 83 человек, среди них трое — дети. Напомним, что в Следкоме России ранее официально заявлялось о 60 погибших. Число пострадавших выросло до 183 человек, их них 8 — дети.