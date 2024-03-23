Цирк, парки и концерты. В Омской области из-за теракта отменяют массовые мероприятия

О полной отмене всех городских культурно-массовых мероприятий, запланированных на 23 и 24 марта, сообщила администрация Омска. Среди отмененных оказались спартакиада «Спортивный город», концертная программа к 50-летнему юбилею ДШИ № 10 и краеведческий диктант. Омский минкульт отменил все мероприятия в госучреждениях культуры, в их числе концерты, спектакли, отборочные туры конкурсов «Поет село родное» и «Формула танца».