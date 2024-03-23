Цирк, парки и концерты. В Омской области из-за теракта отменяют массовые мероприятия

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В ближайшие выходные после произошедшей вчера страшной трагедии в «Крокус сити холле», в результате которой погибло более 60 человек, в Омской области отменяют и переносят различные развлекательные мероприятия.
О полной отмене всех городских культурно-массовых мероприятий, запланированных на 23 и 24 марта, сообщила администрация Омска. Среди отмененных оказались спартакиада «Спортивный город», концертная программа к 50-летнему юбилею ДШИ № 10 и краеведческий диктант. Омский минкульт отменил все мероприятия в госучреждениях культуры, в их числе концерты, спектакли, отборочные туры конкурсов «Поет село родное» и «Формула танца».
«В целях усиления антитеррористической защиты объектов культуры службы контроля в учреждениях усилят наблюдение за прилегающей к объектам территорией, обеспечат усиленный контроль доступа на объекты», — добавили в минкультуры.
Также к отменам мероприятий уже успели присоединиться следующие омские организации:
Отметим, что список дополняется.
Ранее Город55 рассказывал об усилении охраны мест массового пребывания в Омской области. Особое внимание уделят учреждениям образования, здравоохранения и транспортным объектам.