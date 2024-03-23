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Парк культуры и отдыха 30-летия ВЛКСМ

Цирк, парки и концерты. В Омской области из-за теракта отменяют массовые мероприятия

23 марта 2024, 04:43
Фото: Город55
Парк культуры и отдыха 30-летия ВЛКСМ

В Омской области из-за теракта в Москве отменяют развлекательные мероприятия

О полной отмене развлекательно-культурных мероприятий заявили администрация Омска и областной минкульт.

В ближайшие выходные после произошедшей вчера страшной трагедии в «Крокус сити холле», в результате которой погибло более 60 человек, в Омской области отменяют и переносят различные развлекательные мероприятия.

О полной отмене всех городских культурно-массовых мероприятий, запланированных на 23 и 24 марта, сообщила администрация Омска. Среди отмененных оказались спартакиада «Спортивный город», концертная программа к 50-летнему юбилею ДШИ № 10 и краеведческий диктант. Омский минкульт отменил все мероприятия в госучреждениях культуры, в их числе концерты, спектакли, отборочные туры конкурсов «Поет село родное» и «Формула танца».

«В целях усиления антитеррористической защиты объектов культуры службы контроля в учреждениях усилят наблюдение за прилегающей к объектам территорией, обеспечат усиленный контроль доступа на объекты», — добавили в минкультуры.

Также к отменам мероприятий уже успели присоединиться следующие омские организации:

  • Омский цирк. Перенесли представления, запланированные на 23 и 24 марта. Приобретенные билеты будут действительные на новую дату;
  • «Мега» и «Дом культуры»;
  • Штаб общественной поддержки Единой России;
  • Парк «Вокруг света». Не будут работать зимние аттракционы и иллюминации на «Колесе обозрения»;
  • Парк 30-летия ВЛКСМ и «Советский». Приостановлена работа аттракционов;
  • Омский планетарий;
  • Финал Младшей Лиги КВН: новую дату сообщат позже, билеты будут действительны на новую дату.

Отметим, что список дополняется.

Ранее Город55 рассказывал об усилении охраны мест массового пребывания в Омской области. Особое внимание уделят учреждениям образования, здравоохранения и транспортным объектам.

Будьте бдительны. В Омской области после теракта в Москве усилят охрану массовых мест
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