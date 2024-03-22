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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Автобусы развезут омичей по домам после трансляции матча на G-Drive Арене

После просмотра матча на G-Drive Арене автобусы развезут омичей по домам

22 марта 2024, 09:28
Фото: Омский дептранс

Автобусы развезут омичей по домам после трансляции матча на G-Drive Арене

Маршруты, по которым направятся шаттлы, назвали в городском департаменте транспорта.

Сегодня, 22 марта, омский «Авангард» и «Локомотив» сыграют четвертый матч в серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Время начала — 19:30 по московскому и 22:30 по омскому времени.

Игра пройдет на ярославском льду, но омичи тоже смогут посмотреть матч в соответствующей атмосфере. Трансляция будет организована на G-Drive Арене, прийти может любой болельщик, заранее оформивший бесплатный билет.

После игры омичей развезут по домам специальные шаттлы, они направятся в разные районы города. Автобусы будут ждать зрителей 23 марта в 1 час ночи. В каждом салоне будет размещена информация о направлении следования, отметили в департаменте транспорта.

Маршруты, по которым проследуют шаттлы, на фото:

Фото: Омский дептранс
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