Во время вчерашнего матча игроки «Локомотива» и «Авангарда» устроили серьезную драку

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Во вчерашней игре четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги игроки «Авангарда» и «Локомотива» устроили яркую драку. Артемом Чмыхов и Ярослав и Лихачев не поделили пространство за воротами «ястребов» и решили выяснить отношения путем взаимных ударов по лицу.
Инцидент произошел в середине третьего периода при счете 1:1. За нарушение правил оба хоккеиста отправились отбывать 5-минутный штраф.
Напомним, что победа в прошедшем матче стала первой в серии для омской команды. Предыдущие две игры остались за «Локомотивом». Счет в серии — 2:1. Следующая игра состоится завтра, 22 марта, на арене в Ярославле.