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Во время вчерашнего матча игроки «Локомотива» и «Авангарда» устроили драку

Во время вчерашнего матча игроки «Локомотива» и «Авангарда» устроили серьезную драку

21 марта 2024, 11:19
Фото: ХК Авангард

Во время вчерашнего матча игроки «Локомотива» и «Авангарда» устроили драку

Стычка произошла у ворот «ястребов», в результате в штрафные боксы отправились Ярослав Лихачев и Артемом Чмыхов.

Во вчерашней игре четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги игроки «Авангарда» и «Локомотива» устроили яркую драку. Артемом Чмыхов и Ярослав и Лихачев не поделили пространство за воротами «ястребов» и решили выяснить отношения путем взаимных ударов по лицу.

Инцидент произошел в середине третьего периода при счете 1:1. За нарушение правил оба хоккеиста отправились отбывать 5-минутный штраф.

Напомним, что победа в прошедшем матче стала первой в серии для омской команды. Предыдущие две игры остались за «Локомотивом». Счет в серии — 2:1. Следующая игра состоится завтра, 22 марта, на арене в Ярославле.

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