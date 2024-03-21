На окраине Омска хотят реконструировать одноэтажный торговый комплекс «Амур»

Напомним, что «Маралекс» выкупил здание на 21-й Амурской в феврале 2021 года. Тогда недостроенный ТЦ, где хотели продавать автомобили и размещать другие объекты торговли, был готов только на 11%. Лот достался компании за 7,9 млн рублей, хотя начальная цена составляла менее 4,3 млн.