На окраине Омска хотят реконструировать одноэтажный торговый комплекс «Амур»

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Городу55 стало известно, что в новом Амуре собираются реконструировать торговый комплекс, расположенный на 21-й Амурской, 38. Проект реконструкции уже прошел экспертизу, положительное заключение выдал «Сибрегионэксперт».
Разработку проекта реконструкции собственник ТК «Амур» доверил омской компании «Симплекс». Учредителем и руководителем ООО, которое специализируется на деятельности в области архитектуры, является Гульнара Жакупова.
В качестве застройщика выступает компания «Маралекс». С августа 2021 года ее владельцем стал Владислав Дик, с 14 апреля 2023-го он же занимает и пост директора. По итогам 2022 года выручка фирмы достигла 7,1 млн рублей, чистая прибыль выросла до 448 тысяч.
Напомним, что «Маралекс» выкупил здание на 21-й Амурской в феврале 2021 года. Тогда недостроенный ТЦ, где хотели продавать автомобили и размещать другие объекты торговли, был готов только на 11%. Лот достался компании за 7,9 млн рублей, хотя начальная цена составляла менее 4,3 млн.
Сейчас в одноэтажном здании размещаются служба доставки, два кафе, алкогольный магазин и шоурум.