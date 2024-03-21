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ТК «Амур»

На окраине Омска хотят реконструировать одноэтажный торговый комплекс «Амур»

21 марта 2024, 10:47
Фото: yandex.ru/maps
ТК «Амур»
Над проектом реконструкции работала омская компания «Симплекс».

Городу55 стало известно, что в новом Амуре собираются реконструировать торговый комплекс, расположенный на 21-й Амурской, 38. Проект реконструкции уже прошел экспертизу, положительное заключение выдал «Сибрегионэксперт».

Разработку проекта реконструкции собственник ТК «Амур» доверил омской компании «Симплекс». Учредителем и руководителем ООО, которое специализируется на деятельности в области архитектуры, является Гульнара Жакупова.

В качестве застройщика выступает компания «Маралекс». С августа 2021 года ее владельцем стал Владислав Дик, с 14 апреля 2023-го он же занимает и пост директора. По итогам 2022 года выручка фирмы достигла 7,1 млн рублей, чистая прибыль выросла до 448 тысяч.

Напомним, что «Маралекс» выкупил здание на 21-й Амурской в феврале 2021 года. Тогда недостроенный ТЦ, где хотели продавать автомобили и размещать другие объекты торговли, был готов только на 11%. Лот достался компании за 7,9 млн рублей, хотя начальная цена составляла менее 4,3 млн.

Сейчас в одноэтажном здании размещаются служба доставки, два кафе, алкогольный магазин и шоурум.

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#Общество#Бизнес#Омск#Реконструкция#Амур#Предприниматель#Проект#Новости#Торговый комплекс#Экспертиза#Юлия Истомина
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