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Published Сегодня, 05:53

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Торговый комплекс находится на пересечении Дмитриева и 70 лет Октября

В Омске за 185 млн выставили на продажу торговый комплекс на улице Дмитриева

16 февраля 2024, 05:53
Фото: Яндекс карты
Торговый комплекс находится на пересечении Дмитриева и 70 лет Октября
Общая площадь помещений составляет почти 1,5 тысяч «квадратов». Собственник сообщает, что бизнес окупится в течение 10 лет.

В Омске на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева выставили на продажу торговый комплекс. Общая площадь помещений составляет 1450 квадратных метров. Цена арендного бизнеса — 185 млн рублей.

В объявлении говорится, что срок окупаемости составит 10 лет, однако причины продажи торгового комплекса не указаны.

По данным сервиса 2Gis, в торговом центре в настоящее время располагаются шоурумы Ferrera, SHOPDAANNA, супермаркет «Магнит», кафе вьетнамской кухни, зоомагазин «Заповедник», мастерская мебели.

Ранее Город55 сообщал, что в Омской области за 42 млн продают автокемпинг для дальнобойщиков. Он находится в Тюкалинском районе.

С баней и столовой. На омской трассе за 42 млн продают автокемпинг для водителей фур
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#Бизнес#Омск#Продажа#Аренда#Магнит#Торговый комплекс#Евгений Игишев#Заповедник
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