В Омске за 185 млн выставили на продажу торговый комплекс на улице Дмитриева

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
В Омске на пересечении улиц 70 лет Октября и Дмитриева выставили на продажу торговый комплекс. Общая площадь помещений составляет 1450 квадратных метров. Цена арендного бизнеса — 185 млн рублей.
В объявлении говорится, что срок окупаемости составит 10 лет, однако причины продажи торгового комплекса не указаны.
По данным сервиса 2Gis, в торговом центре в настоящее время располагаются шоурумы Ferrera, SHOPDAANNA, супермаркет «Магнит», кафе вьетнамской кухни, зоомагазин «Заповедник», мастерская мебели.
Ранее Город55 сообщал, что в Омской области за 42 млн продают автокемпинг для дальнобойщиков. Он находится в Тюкалинском районе.