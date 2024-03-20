В омском частном секторе установят памятник погибшим в Великой Отечественной войне

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Администрация Центрального округа объявила аукцион на благоустройство территории в частном секторе, он появился на портале Госзакупок. На участке между 2-й Совхозной и 2-м Краснопахарским проездом заказчик планирует реализовать инициативный проект «Мы помним, мы гордимся», посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне.
За выполнение работ администрация готова заплатить 905 тысяч рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен выполнить работы до 30 сентября 2024 года. Арт-объект «Камень» будет изготовлен из гранита, рядом с ним расположатся две деревянных урны и столько же диванов.
Сейчас проходит этап подачи заявок, он продлится до 27 марта.