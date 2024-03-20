В омском частном секторе установят памятник погибшим в Великой Отечественной войне

За выполнение работ администрация готова заплатить 905 тысяч рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен выполнить работы до 30 сентября 2024 года. Арт-объект «Камень» будет изготовлен из гранита, рядом с ним расположатся две деревянных урны и столько же диванов.