Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В Центральном округе установят памятник погибшим в Великой Отечественной войне

В омском частном секторе установят памятник погибшим в Великой Отечественной войне

20 марта 2024, 10:32
Фото: 1MI

В Центральном округе установят памятник погибшим в Великой Отечественной войне

Объект появится на участке между 2-й Совхозной и 2-м Краснопахарским проездом.

Администрация Центрального округа объявила аукцион на благоустройство территории в частном секторе, он появился на портале Госзакупок. На участке между 2-й Совхозной и 2-м Краснопахарским проездом заказчик планирует реализовать инициативный проект «Мы помним, мы гордимся», посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне.

За выполнение работ администрация готова заплатить 905 тысяч рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен выполнить работы до 30 сентября 2024 года. Арт-объект «Камень» будет изготовлен из гранита, рядом с ним расположатся две деревянных урны и столько же диванов.

Сейчас проходит этап подачи заявок, он продлится до 27 марта.

Фото: Госзакупки
До 2028 года: в Омской области все ветераны войны получили право на бесплатный проезд
Узнать подробнее
#Война#Омск#Омская область#Памятники#Великая Отечественная война#Ветераны#Памятник#Новости#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Недолго продержался. В Омске Василия Фефелова сняли с должности и. о. ректора ОмГТУ
Сегодня, 04:55
Новым и. о. руководителя омского политеха стал профессор из СибАДИ
Сегодня, 07:04
«Мне нужны штаны»: омские депутаты задумались о городской ливневке
Сегодня, 06:32
«Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом». Рассказываем, где посмотреть матч
Сегодня, 04:04
Омский следком начал проверку после обрушения потолка в бараке на улице Учхозной
Сегодня, 09:44
На оборонных заводах Омска открыли 1,5 тысячи вакансий. Рассказываем о зарплатах
Сегодня, 05:33
"