В омском бараке на улице Учхозной обрушился потолок прямо в детской комнате

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
В прокуратуре Омской области сообщили, что началась проверка из-за падения перекрытия и крыши в квартире на улице 1-я Учхозной. Зампрокурора Центрального округа Омска Алексей Черемнов и старший помощник прокурора Кирилл Степанов выехали на место и оценили ситуацию.
Этот одноэтажный дом на семь квартир барачного типа, построенный в 1952 году, был признан аварийным в 2018 году. Указанная квартира находится в собственности семьи из четырех человек. Обрушение произошло в детской комнате. К счастью, обошлось без пострадавших.
Прокуратура проверит соблюдение местными органами власти норм жилищного законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
В администрации Омска рассказали, что на месте работают специалисты из администрации города и других компетентных служб. Уже 20 марта они приступят к частичному ремонту кровли.
«Предварительная причина произошедшего — протечка при таянии снега. Жителям пострадавшей квартиры будет предложено переселиться в муниципальный маневренный жилой фонд», — уточнили в администрации города.