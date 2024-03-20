Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:06

Published Сегодня, 03:06

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

дом на ул. 1-я Учхозная

В омском бараке на улице Учхозной обрушился потолок прямо в детской комнате

20 марта 2024, 03:06
Фото: Прокуратура Омской области
дом на ул. 1-я Учхозная
Дом был признан аварийным еще 6 лет назад. Площадь обвала потолка составляет около 1 квадратного метра.

В прокуратуре Омской области сообщили, что началась проверка из-за падения перекрытия и крыши в квартире на улице 1-я Учхозной. Зампрокурора Центрального округа Омска Алексей Черемнов и старший помощник прокурора Кирилл Степанов выехали на место и оценили ситуацию.

дом на ул. 1-я Учхознаядом на ул. 1-я Учхозная
дом на ул. 1-я Учхозная
Фото: Прокуратура Омской области

Этот одноэтажный дом на семь квартир барачного типа, построенный в 1952 году, был признан аварийным в 2018 году. Указанная квартира находится в собственности семьи из четырех человек. Обрушение произошло в детской комнате. К счастью, обошлось без пострадавших.

дом на ул. 1-я Учхознаядом на ул. 1-я Учхозная
дом на ул. 1-я Учхозная
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура проверит соблюдение местными органами власти норм жилищного законодательства. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

В администрации Омска рассказали, что на месте работают специалисты из администрации города и других компетентных служб. Уже 20 марта они приступят к частичному ремонту кровли.

«Предварительная причина произошедшего — протечка при таянии снега. Жителям пострадавшей квартиры будет предложено переселиться в муниципальный маневренный жилой фонд», — уточнили в администрации города.
«Никого не заботит безопасность». В жилом доме на 19-й Рабочей рухнул потолок
Узнать подробнее
Читайте также:
Омский следственный комитет заинтересовался домом, в котором недавно рухнул потолок
#Омск#Омская область#Прокуратура#Авария#Проверка#Новости#Аварийный дом#Обрушение#Переселение#Обрушение потолка
Подпишитесь
До встречи в лаундже омской «Меги». Как меня пытались обмануть на сайте знакомств
Вчера, 07:23
Все-таки откроет корпус. Министр Фальков будет работать в Омске 20 марта
Вчера, 12:51
Зарплата до 45 тысяч. В аппарат губернатора Омской области ищут главных специалистов
Вчера, 05:42
«Авангард» сегодня встретится с «Локомотивом». Рассказываем, где посмотреть матч
Сегодня, 04:04
В мэрию Омска требуются специалисты и начальники на зарплату до 59 тысяч
Сегодня, 04:37
"