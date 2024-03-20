В омском бараке на улице Учхозной обрушился потолок прямо в детской комнате

Этот одноэтажный дом на семь квартир барачного типа, построенный в 1952 году, был признан аварийным в 2018 году. Указанная квартира находится в собственности семьи из четырех человек. Обрушение произошло в детской комнате. К счастью, обошлось без пострадавших.