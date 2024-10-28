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Переселение

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2024
Готов на 89%. Проект омского дома на 6-й Станционной снова отправляли на экспертизу
28 октября, 11:48
Мэр Омска рассказал о переселении омских семей из аварийного жилья в новые дома
12 сентября, 08:36
Омская мэрия закупит 180 квартир для переселенцев из аварийного жилья
Омские власти планируют приобрести 180 квартир для переселенцев из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
23 июля, 12:38
В доме на 6-й Станционной в Омске строительные работы выполнили уже на 74%
28 июня, 04:28
Режим готовности к ЧС. В Омске экстренно расселяют аварийный дом на Магистральной
8 июня, 07:13
Мэр Омска рассказал о судьбе частного сектора в городе
30 мая, 04:26
Хоценко поручил выделить деньги на переселение омичей из аварийного жилья
10 апреля, 05:40
Может рухнуть. В Омске дошло до суда дело о расселении жильцов аварийной двухэтажки
Из-за технических проблем дом может вот-вот обрушиться, но администрация Омска не принимает необходимых мер для их расселения.
26 марта, 04:03
В омском бараке на улице Учхозной обрушился потолок прямо в детской комнате
20 марта, 03:06
«Не может обслуживаться». Как обстоят дела в аварийном доме, где все еще живут омичи
15 января, 11:11
2023
Провалил контракт. Застройщика в Омске оштрафовали на 8,5 млн за срыв сроков
Контракт на строительство дома расторгли, а организацию «Домостроительный комбинат-3» внесли в список недобросовестных подрядчиков.
28 декабря 2023, 03:58
Виталий Хоценко рассказал о программе по переселению из аварийного жилья
Омской области выделят на эти цели дополнительные 669,5 млн рублей.
14 октября 2023, 04:28
Квартиры в двух аварийных домах Омска изымут для муниципальных нужд
14 июня 2023, 11:51
В центре Омска расселят жильцов дома из-за угрозы обрушения
Стоимость квартир в доме доходит до 40 миллионов рублей.
1 марта 2023, 02:35
2022
Задержек не предвидится. В Омске начали строить дом для жителей аварийных домов
15 июля 2022, 07:07

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