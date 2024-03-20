Омский следком начал проверку после обрушения потолка в бараке на улице Учхозной

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Региональный следственный комитет начал проверку после обрушения потолка в жилом доме. В одноэтажном бараке, расположенном по адресу 1-я Учхозная, 53, обвалилась часть потолка в детской комнате. Сообщения об инциденте начали появляться в городских пабликах.
К счастью, при обрушении никто не пострадал, однако следователи заподозрили в произошедшем нарушение закона (ст. 293 УК РФ «Халатность»). В ходе проверки правоохранители установят, так ли это, а также дадут оценку действиям ответственных лиц.
Напомним, что дом 1952 года постройки был признан аварийным еще в 2018 году. Сегодня спецслужбы преступили к частичному ремонту кровли.