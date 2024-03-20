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Следственный комитет начал проверку после обрушения потолка в омском бараке

Омский следком начал проверку после обрушения потолка в бараке на улице Учхозной

20 марта 2024, 09:44
Фото: 1MI

Следственный комитет начал проверку после обрушения потолка в омском бараке

Дом был признан аварийным в 2018 году, к счастью, при обрушении никто не пострадал.

Региональный следственный комитет начал проверку после обрушения потолка в жилом доме. В одноэтажном бараке, расположенном по адресу 1-я Учхозная, 53, обвалилась часть потолка в детской комнате. Сообщения об инциденте начали появляться в городских пабликах.

К счастью, при обрушении никто не пострадал, однако следователи заподозрили в произошедшем нарушение закона (ст. 293 УК РФ «Халатность»). В ходе проверки правоохранители установят, так ли это, а также дадут оценку действиям ответственных лиц.

Напомним, что дом 1952 года постройки был признан аварийным еще в 2018 году. Сегодня спецслужбы преступили к частичному ремонту кровли.

В омском бараке на улице Учхозной обрушился потолок прямо в детской комнате
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#Омск#Омская область#Аварийное жилье#Аварийные дома#Новости#Аварийный дом#Обрушение потолка#Рухнул потолок#Аварийное здание#Анастасия Баянова
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