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Рухнул потолок

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Март
Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня
20 марта, 14:31
Омский следком начал проверку после обрушения потолка в бараке на улице Учхозной
20 марта, 09:44
Январь
Срочно. За пару дней до открытия. В новой школе в Горьковском обрушился потолок
8 января, 15:55
Декабрь 2023
В Омске в доме на Лукашевича, где рухнуло перекрытие, заменили плиту
7 декабря 2023, 03:41
Ноябрь 2023
Падающая штукатурка, новая жизнь «Летура» и омские детдома. Омск сегодня
10 ноября 2023, 14:50
Август 2023
Бастрыкин проконтролирует расселение аварийного дома в Омске, где рухнул потолок
Жильцов из барака должны были переселить до конца нынешнего года, но процесс рискует затянуться еще на два года.
1 августа 2023, 05:57
Июнь 2023
В Омске в многоквартирном бараке обвалился потолок прямо на кровать
7 июня 2023, 10:57

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