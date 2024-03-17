Стали известны победные номера дневного розыгрыша акции «Выбирай Россию»

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Поздравляем победителей! Если ваш купон оказался среди выигрышных, приглашаем вас прийти в здание, где располагается избирательный участок, и обратиться к представителю организатора, который регистрировал ваш купон ранее. Там вам будет сообщена информация о дальнейших шагах.
Не упустите последний шанс на крупные выигрыши! Следующий прямой эфир пройдёт на 12 канале сегодня в 21:00. В нём будут разыграны три машины, три квартиры и три миллиона рублей! Это возможность стать обладателем уникальных призов.
Напоминаем, что начиная с 14:00 сегодня, в зданиях, где находятся избирательные участки, раздают по два купона на руки, что значительно повышает ваши шансы на успех. У вас ещё есть возможность поучаствовать в социальной акции «Выбирай Россию».
Если вы пропустили трансляцию, не беспокойтесь! Посетите сайт акции «Выбирай Россию» (vibirayrussia.ru) и проверьте номер своего купона.
Присоединяйтесь к победителям и воспользуйтесь шансом стать обладателем потрясающих подарков!
Дополнительная информация:
Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей прошло с 15 по 17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация доступна на сайте организаторов акции и на сайте 12 канала.
По всем вопросам звоните на номер обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.