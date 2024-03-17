Стали известны победные номера дневного розыгрыша акции «Выбирай Россию»

Напоминаем, что начиная с 14:00 сегодня, в зданиях, где находятся избирательные участки, раздают по два купона на руки, что значительно повышает ваши шансы на успех. У вас ещё есть возможность поучаствовать в социальной акции «Выбирай Россию».