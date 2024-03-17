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Published Сегодня, 06:54

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Омичам напомнили о возможности выиграть ценные призы в акции «Выбирай Россию»

Омичам напомнили о возможности выиграть ценные призы в акции «Выбирай Россию»

17 марта 2024, 06:54
Сегодня последний день социальной акции «Выбирай Россию», которая проходит в Омской области с 15 по 17 марта.

У всех жителей региона по-прежнему есть возможность принять участие в финальном розыгрыше и получить шанс выиграть невероятные призы.

В 21.00 в прямом эфире 12 канала состоится самый важный розыгрыш акции, ведь мы узнаем обладателей трех машин, трех квартир и трех миллионов рублей. Это уникальное событие является последним шансом стать обладателем таких впечатляющих подарков!

Для того чтобы стать участником акции, необходимо поспешить и явиться в здание, где располагается избирательный участок. Там вы сможете обратиться к представителю организатора и получить специальный купон.

Поспешите, ведь это последний день социальной акции «Выбирай Россию».

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала.

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.

#Общество#Омск#Новости
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