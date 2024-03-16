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В избиркоме рассказали, сколько жителей Омской области вчера проголосовали

Стало известно, сколько жителей Омской области вчера проголосовали на выборах

16 марта 2024, 03:27
Фото: 1MI

В избиркоме рассказали, сколько жителей Омской области вчера проголосовали

Согласно статистике первого дня выборов, больше всего омичей проголосовали в Ленинском округе, среди районов лидирует Крутинский.

Официальные данные по явке избирателей в первый день выборов опубликовали в региональном избиркоме. Согласно статистике, всего на участки пришли более 560 тысяч жителей Омской области, это почти 39%.

Подробнее об итогах рассказал председатель областной избирательной комиссии Иван Ходаков. Так, явка в районах составила 47,66%, а в городе — 33,50%.

Лидером среди административных округов Омска оказался Ленинский, там проголосовали 35,61% избирателей. Среди районов вышли вперед Крутинский (62,16%) и Оконешниковский (60,91%). В 15 районах на участки пришли более половины избирателей. Иван Ходаков отметил, что в регионе зафиксирована достаточно хорошая явка.

В целом по России явка избирателей составила 36%.

В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов
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