Стало известно, сколько жителей Омской области вчера проголосовали на выборах

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Официальные данные по явке избирателей в первый день выборов опубликовали в региональном избиркоме. Согласно статистике, всего на участки пришли более 560 тысяч жителей Омской области, это почти 39%.
Подробнее об итогах рассказал председатель областной избирательной комиссии Иван Ходаков. Так, явка в районах составила 47,66%, а в городе — 33,50%.
Лидером среди административных округов Омска оказался Ленинский, там проголосовали 35,61% избирателей. Среди районов вышли вперед Крутинский (62,16%) и Оконешниковский (60,91%). В 15 районах на участки пришли более половины избирателей. Иван Ходаков отметил, что в регионе зафиксирована достаточно хорошая явка.
В целом по России явка избирателей составила 36%.