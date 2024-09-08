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Избирательные участки

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2024
7 свободных мест. В Омской области стартовал единый день голосования
8 сентября, 03:17
В Омской области завершился последний день голосования на выборах Президента России
Результат подсчета голосов ожидается утром 18 марта.
17 марта, 14:18
Стало известно, сколько жителей Омской области вчера проголосовали на выборах
16 марта, 03:27
В администрации Ленинского округа Омска рассказали, как готовят участки к выборам
На территории Ленинского округа Омска откроется 82 избирательных участка.
13 марта, 11:36
На выборах президента в Омске выступит народный артист России Стас Михайлов
6 марта, 05:17
2023
За 8 часов до закрытия участков в Омской области проголосовало 23,32% избирателей
Среди районов области лидер по явке — Крутинский район, где на избирательные участки пришли более 60% жителей.
10 сентября 2023, 07:40
Жалоб и нарушений не было. В Омской области закончился первый день голосования
9 сентября 2023, 14:41
В Омской области ради жителей отдаленной деревни члены УИК переправились по реке
Чтобы дать право проголосовать 48 жителям деревни Чеплярово в Большереченском районе, члены УИК пересекли Иртыш.
9 сентября 2023, 11:37
Боец Александр Шлеменко отдал свой голос на выборах губернатора Омской области
Легенда смешанных единоборств и чемпион мира по ММА посетил избирательный участок в первые часы работы.
9 сентября 2023, 05:33
«Делайте свой выбор». В Омской области на 1730 участках начались выборы губернатора
9 сентября 2023, 04:05
В Омске начали печатать бюллетени для выборов губернатора
Планируется изготовить порядка 1.5 млн экземпляров.
18 августа 2023, 12:32

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