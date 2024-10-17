gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Избирательная комиссия

Выбрать дату
2024
Заксобрание Омской области рассмотрело законопроекты, предложенные главами районов
17 октября, 03:46
7 свободных мест. В Омской области стартовал единый день голосования
8 сентября, 03:17
Добился. Олег Беспалов займет место депутата Заксобрания Омской области
Ранее представитель «Коммунистов России» уже баллотировался в региональный парламент.
24 апреля, 12:09
В омском избиркоме озвучили предварительные результаты выборов президента России
18 марта, 05:30
В Омской области завершился последний день голосования на выборах Президента России
Результат подсчета голосов ожидается утром 18 марта.
17 марта, 14:18
Почти миллион. Облизбирком поделился цифрами явки омичей за минувшие два дня выборов
Представители комитета рассказали, в каких районах и округах голосуют активнее всего.
17 марта, 05:41
Стало известно, сколько жителей Омской области вчера проголосовали на выборах
16 марта, 03:27
В избиркоме Омской области рассказали о явке в полдень первого дня выборов
15 марта, 07:50
2023
Выборы президента России пройдут в новых регионах, где введено военное положение
11 декабря 2023, 11:24
Хоценко вручили удостоверение об избрании губернатором Омской области
20 сентября 2023, 09:44
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
17 сентября 2023, 11:03
Валерию Бойко вручили удостоверение об избрании в заксобрание Омской области
Сегодня, 13 сентября, на заседании избирательной комиссии были установлены общие результаты дополнительных выборов.
13 сентября 2023, 13:09
Второй день голосования в Омской области прошел без происшествий и жалоб
10 сентября 2023, 14:48
К шести часам вечера явка избирателей в Омской области достигла почти 32%
В лидерах по числу проголосовавших Крутинский район.
10 сентября 2023, 13:28
Алексей Потейко призвал омичей приходить на избирательные участки и делать свой выбор
10 сентября 2023, 12:57
Никакого вмешательства. Омичам рассказали, как хранились бюллетени ночью
На избирательных участках в круглосуточном режиме дежурят полицейские.
10 сентября 2023, 05:55
Первый день позади. Появились данные о явке на выборах губернатора Омской области
10 сентября 2023, 04:26
В Омской области ради жителей отдаленной деревни члены УИК переправились по реке
Чтобы дать право проголосовать 48 жителям деревни Чеплярово в Большереченском районе, члены УИК пересекли Иртыш.
9 сентября 2023, 11:37
Омский избирком представил данные о составе избирательных комиссий
2 сентября 2023, 12:01
В Омске начали печатать бюллетени для выборов губернатора
Планируется изготовить порядка 1.5 млн экземпляров.
18 августа 2023, 12:32

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика