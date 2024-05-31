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Президентские выборы

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Май
На президентские выборы 2024 года Омская область потратила почти полмиллиарда рублей
31 мая, 13:13
Март
Инаугурация впереди. Официально озвучены окончательные итоги выборов президента РФ
21 марта, 10:28
Бывший кандидат в президенты Николай Харитонов поблагодарил омских избирателей
Политик рассказал, что не раз бывал в Омске и ценит поддержку горожан.
18 марта, 13:47
Стали известны окончательные результаты выборов президента России
18 марта, 12:41
Мэр Шелест призвал омичей проголосовать на выборах президента
16 марта, 14:22
Хоценко стал волонтером и присоединился к членам избиркома, выезжающим к омичам домой
Губернатор развозил членов участковой избирательной комиссии по адресам горожан, которые не могут самостоятельно прийти на участок.
16 марта, 07:03
Стало известно, сколько жителей Омской области вчера проголосовали на выборах
16 марта, 03:27
В администрации Ленинского округа Омска рассказали, как готовят участки к выборам
На территории Ленинского округа Омска откроется 82 избирательных участка.
13 марта, 11:36
Из-за президентских выборов большинство омских школьников будет учиться дома
7 марта, 14:06
Омские депутаты одобрили выдачу талонов за участие в президентских выборах
5 марта, 10:08

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