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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Обнародованы победные номера пятого розыгрыша акции «Выбирай Россию» в Омской области

Обнародованы победные номера пятого розыгрыша акции «Выбирай Россию» в Омской области

16 марта 2024, 10:22
Сегодня, в 15:30, прошёл очередной прямой эфир на 12 канале в рамках социальной акции «Выбирай Россию». С помощью генератора случайных чисел были определены номера купонов счастливчиков.

Если ваш купон оказался среди выигравших, приходите в здание, где располагается избирательный участок, к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена информация о ваших дальнейших действиях.

Не пропустите следующий прямой эфир, который состоится на 12 канале в 21:00. Именно там мы узнаем номера купонов, обладатели которых станут миллионером, владельцем квартиры и машины.

Если вы не смогли посмотреть трансляцию, не волнуйтесь! Заходите на сайт акции «Выбирай Россию» (vibirayrussia.ru) и сверяйте номер своего купона.

Присоединяйтесь к тем, кто уже стал победителем, и не упустите свой шанс получить крутые подарки!

Для информации:

Акция проводится в рамках социального проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. регулируется ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей осуществляется 15–17 марта 2024 г. Организатором акции является Омский фонд РСП». Подробная информация на сайте организаторов акции, а также на сайте 12 канала

Если у вас остались вопросы, звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.

#Общество#Омск#Новости
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