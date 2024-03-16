Названы номера, победившие в новом розыгрыше акции «Выбирай Россию» в Омской области

Если ваш купон оказался среди победителей, приглашаем вас завтра посетить здание, где располагается избирательный участок, и обратиться к представителю организатора, у которого вы регистрировали ваш купон ранее. Там вам будет предоставлена подробная информация о вашем выигрыше и дальнейших действиях.