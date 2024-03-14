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Posted Сегодня, 03:19

Published Сегодня, 03:19

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

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Выходные в Омской области начнутся с потепления до +4 градусов и первого дождя

14 марта 2024, 03:19
Фото: Город55
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В субботу температура воздуха поднимется до +1 градуса, а в воскресенье — до +4.

Согласно прогнозам сервиса Ventusky, ближайшие выходные в Омске будут теплыми. В субботу воздух прогреется до +1°C, а в воскресенье — до +4°C.

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Фото: Ventusky

Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют, что сегодня, 14 марта, ожидается температура днем от -3 до -8 градусов. Возможны небольшие осадки в виде снега и изморози. На дорогах местами гололедица.

В пятницу, 15 марта, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от -8 до -13 градусов, при прояснении возможно похолодание до -21 градуса. Днем температура будет колебаться от 0 до -5 градусов. На дорогах местами может быть гололедица.

В субботу, 16 марта, ожидается небольшая облачность. Возможны умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В некоторых районах возможны гололедные явления. Ожидается потепление: температура ночью от -3 до -8 градусов, днем от 0 до +4 градусов. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

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