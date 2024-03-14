Выходные в Омской области начнутся с потепления до +4 градусов и первого дождя

В пятницу, 15 марта, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от -8 до -13 градусов, при прояснении возможно похолодание до -21 градуса. Днем температура будет колебаться от 0 до -5 градусов. На дорогах местами может быть гололедица.