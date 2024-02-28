Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

иллюстрация

Готовимся к слякоти. Циклон из Атлантики принесет в Омск мокрый снег

28 февраля 2024, 08:02
Фото: Город55
иллюстрация

Атлантический циклон принесет в Омскую область мокрый снег

Воздух прогреется выше нормы на целых 2–6 градусов.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС поделились, какая погода ожидает омичей в последние зимние дни.

Оказалось, что Омскую область ждут каждодневные снегопады. Такой «подарок» в регион принесет циклон из Атлантики. При этом благодаря теплому циклону воздух прогреется выше климатической нормы на целых 2–6 градусов.

28 и 29 февраля температура воздуха будет держаться не ниже -6 градусов. Однако омичам следует быть готовыми к мокрому снегу, метели и гололедице на дорогах.

Напомним, что весной горожан ожидает череда магнитных бурь (до 12 марта). Специалисты оценивают грядущую магнитную бурю на уровне G1 — слабая. Однако и при такой активности метеозависимые омичи почувствуют головокружение и недомогание, а также повышенное давление.

Метеозависимые, берегитесь. В начале марта Омск накроет череда магнитных бурь
Узнать подробнее
Читайте также:
Завалит снегом. Омскую область ждет потепление и продолжительные осадки«Венеция». Жители Амурского поселка пожаловались на затопленный водой двор дома
#Общество#Погода#Омск#Омская область#Метель#Новости#Гололедица#Сибирь#Осадки#Синоптики#Магнитная буря#Магнитные бури#Снегопады#Мокрый снег#Температура воздуха#Климатическая норма
Подпишитесь
УМВД России по Омской области представили нового руководителя
Сегодня, 06:55
«Душит смрадом от фекалий». В омской многоэтажке на Пригородной снова затопило подвал
Сегодня, 06:47
Омских бизнесменов посадили на 6,5 лет за кражу 54 млн у «Зерна Сибири»
Сегодня, 03:36
«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»
Вчера, 10:30
«Рыбалкой доволен!»: рыбак из Омска выловил в водах Иртыша большого рака
Сегодня, 02:50
Ванна с креслом и СПА-зона. В Омске продают элитный коттедж за 100 миллионов рублей
Вчера, 13:53