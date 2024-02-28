Готовимся к слякоти. Циклон из Атлантики принесет в Омск мокрый снег

Напомним, что весной горожан ожидает череда магнитных бурь (до 12 марта). Специалисты оценивают грядущую магнитную бурю на уровне G1 — слабая. Однако и при такой активности метеозависимые омичи почувствуют головокружение и недомогание, а также повышенное давление.