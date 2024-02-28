Готовимся к слякоти. Циклон из Атлантики принесет в Омск мокрый снег

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Специалисты Обь-Иртышского УГМС поделились, какая погода ожидает омичей в последние зимние дни.
Оказалось, что Омскую область ждут каждодневные снегопады. Такой «подарок» в регион принесет циклон из Атлантики. При этом благодаря теплому циклону воздух прогреется выше климатической нормы на целых 2–6 градусов.
28 и 29 февраля температура воздуха будет держаться не ниже -6 градусов. Однако омичам следует быть готовыми к мокрому снегу, метели и гололедице на дорогах.
Напомним, что весной горожан ожидает череда магнитных бурь (до 12 марта). Специалисты оценивают грядущую магнитную бурю на уровне G1 — слабая. Однако и при такой активности метеозависимые омичи почувствуют головокружение и недомогание, а также повышенное давление.