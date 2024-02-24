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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

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Завалит снегом. Омскую область ждет потепление и продолжительные осадки

24 февраля 2024, 09:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омскую область в ближайшие дни завалит снегом

По данным синоптиков, ночью в регионе местами сохранится морозная погода, до -19 градусов.

В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды на ближайшие три дня. Продолжительные морозы понемногу отступают, однако на смену им придет снегопад.

Снег пойдет в ночь с субботы на воскресенье. Продлится снегопад минимум до вторника, 27 февраля. По ночам будет еще холодно: -9… -14 градусов, местами до -19 градусов. Но днем воздух начнет прогреваться.

В понедельник, 26 февраля, ожидается до -2… -7 градусов, местами до -12 градусов. Во вторник, 27 февраля, температура воздуха поднимется до -1… -6 градусов. На дорогах при этом будет гололед.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, что штормовое предупреждение в Омской области из-за морозов действует по 24 февраля включительно.

Морозилка! Продлено штормовое предупреждение из-за сильного холода в Омской области
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#Общество#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Потепление#Новости#Осадки#Юлия Истомина#Обь-Иртышское УГМС#Синоптик
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