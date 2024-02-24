Завалит снегом. Омскую область ждет потепление и продолжительные осадки

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Обь-Иртышском УГМС представили актуальный прогноз погоды на ближайшие три дня. Продолжительные морозы понемногу отступают, однако на смену им придет снегопад.
Снег пойдет в ночь с субботы на воскресенье. Продлится снегопад минимум до вторника, 27 февраля. По ночам будет еще холодно: -9… -14 градусов, местами до -19 градусов. Но днем воздух начнет прогреваться.
В понедельник, 26 февраля, ожидается до -2… -7 градусов, местами до -12 градусов. Во вторник, 27 февраля, температура воздуха поднимется до -1… -6 градусов. На дорогах при этом будет гололед.
Напомним, что штормовое предупреждение в Омской области из-за морозов действует по 24 февраля включительно.