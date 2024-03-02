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Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

иллюстрация

Кратковременное похолодание. Синоптики рассказали, что ждет омичей в марте

2 марта 2024, 07:30
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей ожидает кратковременное похолодание до -22 градусов

Уже со следующей недели температура в регионе начнет повышаться.

Обь-Иртышское УГМС сообщает, что в регионе, несмотря на приход весны, все же продолжается морозная погода. При этом есть и хорошая новость: с наступлением марта увеличивается продолжительность дня и сокращаются пасмурные дни.

В первый весенний день в Омской области прогнозировали осадки в виде снега и снежного дождя. Это было связано с фронтальным влиянием. Ночью на северо-востоке области выпали осадки — 6-8 мм, что составляет 24-42% месячной нормы. Ночью температура достигала от -4 до -12 градусов, а днем воздух прогрелся от -1 до -6 градусов.

В субботу, 2 марта, погода постепенно улучшится, и осадки прекратятся. Температурные показатели ночью составят от -8 до -13 градусов (при прояснении -19), днем от -4 до -9 градусов.

Ночью 3 марта ожидается умеренно морозная погода без существенных осадков. Столбик термометра не поднимется выше -14 градусов, но местами возможны и морозы до -22 градусов. Днем, по мере приближения фронта, начнется снегопад с температурой от -3 до -8 градусов.

Стоит отметить, что морозная погода носит кратковременный характер, и уже с 4 марта в регион придет долгожданное потепление.

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