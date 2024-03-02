Кратковременное похолодание. Синоптики рассказали, что ждет омичей в марте

В первый весенний день в Омской области прогнозировали осадки в виде снега и снежного дождя. Это было связано с фронтальным влиянием. Ночью на северо-востоке области выпали осадки — 6-8 мм, что составляет 24-42% месячной нормы. Ночью температура достигала от -4 до -12 градусов, а днем воздух прогрелся от -1 до -6 градусов.