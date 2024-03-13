Материнский капитал на второго ребенка: кому положен и как получить в Омской области

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Такая мера государственной поддержки семей как материнский капитал была запущена в 2007 году. Изначально денежные сертификаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, однако потом программу расширили. Теперь на выплату могут претендовать семьи, в которых с 1 января 2020 года родился либо был усыновлен первый ребенок, а также с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года родился или был усыновлен второй (третий и последующий) ребенок.
Ежегодно происходит индексация материнского капитала. В 2023 году, например, размер маткапитала вырос на 11,9%, а в 2024-м индексация составила 7,4%.
Размер выплаты с 1 февраля 2024 года на первого ребенка составляет 630 380,78 рублей, на второго ребенка — 833 024,74 рублей. Если семья ранее уже получала выплату на первого ребенка, то ей положено 202,6 тысяч рублей.
Существует заблуждение, что на получение материнского капитала претендует только женщина, родившая ребенка. Однако это не так, в некоторых случаях получить денежный сертификат могут и мужчины, и даже сами дети. Вот полный перечень лиц, у которых есть право на получение маткапитала:
Отметим, что с 1 января 2024 года рассчитывать на материнский капитал могут только те, у кого на момент рождения ребенка есть российское гражданство. Ребенок также должен быть гражданином России по рождению. Исключения существуют лишь для жителей новых регионов, которым выплата будет присуждать независимо от сроков получения российского гражданства и его основания.
Наиболее популярный способ использования средств государственной поддержки — это улучшение жилищных условий. Эту цель, по оценке «Дом.РФ», выбирают почти 70% россиян, получивших маткапитал. Тем более вариантов, как можно улучшить жилищные условия, много:
Есть и другие варианты применения материнского капитала. Средства разрешается потратить на образовательные услуги для ребенка (садик, школа, ссуз и вуз). Маткапитал можно отправить в накопительную часть пенсии матери. Денежным сертификатом можно компенсировать затраты на покупку необходимой техники или оборудования для детей-инвалидов.
С прошлого года у родителей есть возможность получать деньги из материнского капитала в качестве пособия на ребенка до трех лет. Но не торопитесь, далеко не каждая семья может претендовать на такую ежемесячную выплату. Главное условие — среднедушевой доход в семье не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума (в Омской области в 2024 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 14 958 рублей, для детей — 14 169 рублей, — прим. Ред.).
Размер выплаты будет равен прожиточному минимуму в регионе проживания на ребенка. В Омской области в 2024 году размер ежемесячной выплаты из маткапитала, по данным Социального фонда, составляет 14169 рублей.
Оставшуюся часть материнского капитала, кстати, можно потратить на другие привычные для этой субсидии цели, например, досрочно погасить ипотеку.
С 2020 года в России действует беззаявительный порядок оформления маткапитала. Сертификат автоматически появится в личном кабинете на портале госуслуг в течение пяти дней после регистрации ребенка. Те, у кого нет учетной записи на портале госуслуг, смогут обратиться за бумажной версией сертификата через МФЦ или Социальный фонд Омской области.
Для распоряжения средствами маткапитала достаточно подать заявление через госуслуги либо лично в МФЦ и Социальном фонде. Срок рассмотрения заявления составляет около 10 рабочих дней. В случае положительного решения деньги перечислят вам в течение пяти рабочих дней.
Помимо этого, заявление можно подать в банке, где у вас уже оформлена ипотека, если хотите вложить материнский капитал в нее.
Ситуации с отказом в перечислении средств материнского капитала происходят нечасто, но все же такой вариант развития вполне возможен. Обладателям денежного сертификата на маткапитал могут отказать в его использовании по следующим причинам:
Добавим, что в 2023 году в Омской области семьям выдали около 10 тысяч сертификатов на материнский капитал. По заявлениям владельцев о распоряжении средствами омское отделение Соцфонда в прошлом году перечислило 5 млрд рублей на счета физлиц и организаций. Жители Омской области чаще всего за счет средств маткапитала улучшают жилищные условия или получают ежемесячную выплату, пока ребенку не исполнится три года.
А вот статистики по отказам в распоряжении средствами маткапитала, как рассказали Городу55 в региональном отделении Соцфонда, в Омской области не ведется.