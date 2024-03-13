Материнский капитал на второго ребенка: кому положен и как получить в Омской области

Такая мера государственной поддержки семей как материнский капитал была запущена в 2007 году. Изначально денежные сертификаты выдавались семьям, где родился второй ребенок, однако потом программу расширили. Теперь на выплату могут претендовать семьи, в которых с 1 января 2020 года родился либо был усыновлен первый ребенок, а также с 1 января 2007 года по 31 декабря 2026 года родился или был усыновлен второй (третий и последующий) ребенок.