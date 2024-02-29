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Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

иллюстрация

Рожайте. Президент Путин заявил о продлении материнского капитала до 2030 года

29 февраля 2024, 10:11
Фото: Город55
иллюстрация

Президент Путин заявил о продлении материнского капитала до 2030 года

Лидер России озвучил, что меры поддержки семей в стране будут продлены, в том числе выплаты для погашения ипотеки.

В рамках сегодняшнего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что программу материнского капитала продлят до 2030 года минимум.

Россиянам при рождении первого ребенка государство выплачивает 630 тыс рублей. При появлении на свет второго младенца семья получается 200 тыс рублей.

При рождении третьего ребенка власти выдают 450 тыс рублей на погашение ипотеки. Глава государства предлагает продлить данную выплату также до 2030 года. По его словам, для поддержания этой меры помощи российским семьям есть необходимые средства.

В России предложили увеличить материнский капитал
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#Политика#Общество#Омская область#Владимир Путин#Россия#Материнский капитал#Выплаты#Семья#Новости#Многодетная семья#Социальные выплаты#Алина Ясинская
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