Рожайте. Президент Путин заявил о продлении материнского капитала до 2030 года

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В рамках сегодняшнего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что программу материнского капитала продлят до 2030 года минимум.
Россиянам при рождении первого ребенка государство выплачивает 630 тыс рублей. При появлении на свет второго младенца семья получается 200 тыс рублей.
При рождении третьего ребенка власти выдают 450 тыс рублей на погашение ипотеки. Глава государства предлагает продлить данную выплату также до 2030 года. По его словам, для поддержания этой меры помощи российским семьям есть необходимые средства.