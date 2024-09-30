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Меры поддержки

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2024
Выплаты с 3 октября. Омичам рассказали, ждать осенних пособий и пенсий
Речь идет о мерах социальной поддержки, денежных пособий и ежемесячных выплат.
30 сентября, 09:15
Хоценко сообщил о дополнительной помощи пострадавшим от паводка омским аграриям
Представители сельского хозяйства также получают федеральные субсидии.
20 июня, 04:36
Изготовители неизвестны. 26 тысяч омских первоклашек получат рюкзаки с канцелярией
3 апреля, 10:04
Материнский капитал на ребенка: кому положен и как получить в Омской области
13 марта, 03:00
2023
Хоценко рассказал, какие выплаты могут получать молодые семьи в Омской области
6 декабря 2023, 10:10
Акция станет ежегодной. Омским первоклашкам в 2024 году вручат рюкзаки с канцелярией
30 ноября 2023, 06:00
«Чтобы победить». В Омск прибыл Алексей Поддубный с патриотическим концертным туром
10 ноября 2023, 10:49
Хоценко поручил выплачивать омским льготникам до 100 тысяч в рамках догазификации
Субсидии смогут получить шесть категорий граждан.
23 августа 2023, 04:06
Найдут работу и оплатят практику. Для участников СВО в Омске ввели новые льготы
4 августа 2023, 13:23
Александр Бурков рассказал о мерах поддержки для креативного сектора экономики
28 марта 2023, 05:49
От омичей пришло 415 заявок на компенсацию расходов за переход на газовое отопление
2 марта 2023, 11:23
Правительство Омской области выделит около 1 млн рублей на проездные для беженцев
Средства должны поступить из резервного фонда. На 986 тыс. рублей Министерство региональной безопасности обязали закупить электронные проездные для беженцев с Донбасса.
22 февраля 2023, 13:51
Владимир Путин поручил регионам дополнительно позаботиться об участниках СВО
Президент распорядился в 2023 году создать фонд государственной помощи и закрепить социального работника за семьями участников спецоперации.
21 февраля 2023, 09:56
В Омской области несколько социальных категорий приравняли в правах к ветеранам ВОВ
В Омске пополнилось число категорий, имеющих право на бесплатные социальные услуги.
16 февраля 2023, 07:05
Александр Бурков встретился с коллегией прокуратуры для обсуждения совместных задач
На расширенном заседании коллегии подвели итоги работы ведомства за 2022 год, обсудили первостепенные задачи и важные тенденции.
8 февраля 2023, 09:49
Малоимущим омичам хотят создать особые социальные вклады в банках
В Госдуму внесли законопроект, призванный обязать российские банки открывать вклады для людей с низким достатком.
4 февраля 2023, 12:42

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