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ЭКО — грех или шанс на счастье? Разбираемся, почему Россия «вымирает»
12 ноября, 05:08
Тысячи младенцев, смертельное курение и дачи во льдах. Омск сегодня
1 ноября, 14:43
Маленький «ястреб». У нападающего «Авангарда» Беляева родился сын
1 августа, 07:34
Маленький «ястреб». У голкипера омского «Авангарда» родился сын
2 июля, 04:39
От Риналя до Артема. Названы имена, которыми чаще всего называли детей в Омске
7 июня, 13:03
Ничего нового. В Омской области смертность почти в 2 раза превысила рождаемость
6 июня, 05:58
Назвали как папу. Лучший ассистент омского «Авангарда» Владимир Ткачев стал отцом
О пополнении в семье Владимира и Виктории Ткачевых сообщили в официальной группе омской хоккейной команды.
16 апреля, 10:59
Материнский капитал на ребенка: кому положен и как получить в Омской области
13 марта, 03:00
Имя выбирал брат. Первого родившегося в 2024 году омича назвали Романом
Ребенок появился на свет в роддоме №4.
3 января, 11:42
В новогоднюю ночь в Омской области на свет появились пятеро детей
1 января, 06:49
2022
Повышение рождаемости. Семья первого рожденного в 2023 году ребенка получит выплату
Постановление о единовременной денежной выплате подписал Сергей Шелест.
23 ноября 2022, 13:21

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