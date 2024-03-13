100 рублей за процент: обанкротившийся Суходолов выставил на торги 75% своего завода

В Омске сейчас продолжается процедура банкротства бизнесмена Виктора Суходолова. Этого предпринимателя признали несостоятельным должником еще в 2020 году по инициативе кредитора, Руслана Шаяхметова. Сегодня стало известно, что финансовый управляющий Мария Дитятковская выставила на продажу один из суходоловских активов.