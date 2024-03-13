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В Омске выставили на продажу 75% завода

100 рублей за процент: обанкротившийся Суходолов выставил на торги 75% своего завода

13 марта 2024, 08:38
Фото: 1MI

В Омске выставили на продажу 75% завода

3 четверти уставного капитала компании могут быть проданы за 7500 рублей.

В Омске сейчас продолжается процедура банкротства бизнесмена Виктора Суходолова. Этого предпринимателя признали несостоятельным должником еще в 2020 году по инициативе кредитора, Руслана Шаяхметова. Сегодня стало известно, что финансовый управляющий Мария Дитятковская выставила на продажу один из суходоловских активов.

Речь идет о 75% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования». Начальная цена — 7500 рублей.

— Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, составляет 50% от начальной стоимости имущества, — уточняется в официальном сообщении о торгах.

Лот был опубликован сегодня, 13 марта, и заявки от потенциальных покупателей будут приниматься в течении 40 дней.

Отметим, что «Завод нефтегазового оборудования» специализируется на производстве трубопроводной арматуры. Сейчас над ним нависла угроза ликвидации, так как ООО признано «недействующим юридическим лицом». В опубликованном Дитятковской лоте озвучена номинальная цена: уставный капитал фирмы с 10 августа 2006 года составляет 10 тысяч рублей.

Омский бизнесмен Виктор Суходолов признан банкротом, но не лишился имущества
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Виктор Суходолов
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