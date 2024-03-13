100 рублей за процент: обанкротившийся Суходолов выставил на торги 75% своего завода

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:40
В Омске сейчас продолжается процедура банкротства бизнесмена Виктора Суходолова. Этого предпринимателя признали несостоятельным должником еще в 2020 году по инициативе кредитора, Руслана Шаяхметова. Сегодня стало известно, что финансовый управляющий Мария Дитятковская выставила на продажу один из суходоловских активов.
Речь идет о 75% уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового оборудования». Начальная цена — 7500 рублей.
— Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, составляет 50% от начальной стоимости имущества, — уточняется в официальном сообщении о торгах.
Лот был опубликован сегодня, 13 марта, и заявки от потенциальных покупателей будут приниматься в течении 40 дней.
Отметим, что «Завод нефтегазового оборудования» специализируется на производстве трубопроводной арматуры. Сейчас над ним нависла угроза ликвидации, так как ООО признано «недействующим юридическим лицом». В опубликованном Дитятковской лоте озвучена номинальная цена: уставный капитал фирмы с 10 августа 2006 года составляет 10 тысяч рублей.