Жительница Омской области добилась компенсации от владельца собаки, укусившей ее сына

Чтобы защитить права мальчика, прокурор направил иск в суд о взыскании с владельцев животного моральной компенсации в размере 150 000 рублей. Оказалось, что хозяевами пса были пенсионеры, которые убеждали, что их собака не могла никого укусить. Суд частично удовлетворил требования и взыскал с ответчиков 75 тысяч рублей. Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.