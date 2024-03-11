Жительница Омской области добилась компенсации от владельца собаки, укусившей ее сына

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В тюкалинскую прокуратуру обратилась местная жительница. Она рассказала, что на ее 4-летнего сына напала соседская собака.
Инцидент произошел в конце прошлого года. Удалось установить, что мальчик играл возле своего дома вместе с друзьями, когда соседская собака сорвалась с поводка и укусила его. В результате ребенок получил легкий вред здоровью.
Чтобы защитить права мальчика, прокурор направил иск в суд о взыскании с владельцев животного моральной компенсации в размере 150 000 рублей. Оказалось, что хозяевами пса были пенсионеры, которые убеждали, что их собака не могла никого укусить. Суд частично удовлетворил требования и взыскал с ответчиков 75 тысяч рублей. Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.