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Жительница Омской области добилась компенсации от владельца собаки, укусившей ее сына

11 марта 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney
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Жительница Омской области получила компенсацию от хозяина собаки за травму сына

Делом занималась Тюкалинская межрайонная прокуратура.

В тюкалинскую прокуратуру обратилась местная жительница. Она рассказала, что на ее 4-летнего сына напала соседская собака.

Инцидент произошел в конце прошлого года. Удалось установить, что мальчик играл возле своего дома вместе с друзьями, когда соседская собака сорвалась с поводка и укусила его. В результате ребенок получил легкий вред здоровью.

Чтобы защитить права мальчика, прокурор направил иск в суд о взыскании с владельцев животного моральной компенсации в размере 150 000 рублей. Оказалось, что хозяевами пса были пенсионеры, которые убеждали, что их собака не могла никого укусить. Суд частично удовлетворил требования и взыскал с ответчиков 75 тысяч рублей. Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.

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#Омск#Омская область#Домашние животные#Собаки#Животные#Новости#Собака#Животное#Укус#Укусила собака#Укусы#Анастасия Баянова
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