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Житель Омской области на снегоходе отстрелял косулю и признался в убийстве

Легкая добыча. Омич на снегоходе отстрелял косулю и признался в убийстве

7 марта 2024, 10:10
Фото: прокуратура Омской области

Житель Омской области на снегоходе отстрелял косулю и признался в убийстве

У него не было разрешения на охоту, однако это его не остановило.

В Омской области будут судить 61-летнего жителя Полтавского района. Его обвиняют в браконьерстве. По версии следствия, в феврале этого года мужчина без разрешения отправился в леса на охоту.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуре, он отстрелял косулю. Ущерб омскому минприроды оценили в 40 тыс рублей. Сельчанина задержали на месте преступления. Браконьер сразу после отстрела встретил инспектора отдела охотничьего хозяйства.

Он признал вину и добровольно выплатил ущерб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело мужчины рассмотрит мировой судья судебного участка № 25 в Полтавском районе.

Тем временем другие омичи пытаются спасать бедных животных, которые заполонили не только леса региона, но и город Омск. Так, была спасена застрявшая у телецентра в заборе косуля. Ее вылечили и выпустили на волю. Однако не всем так везет: многие застревают и привлекают бездомных собак. Стаи раздирают заживо косуль, а также гонят их до тех пор, пока те обессиленные не валятся с ног.

Кстати, на территории Омской области возникла проблема, связанная с косулями. Регион оказался буквально усыпан их трупами. При этом какой-либо системы ликвидации туш не предусмотрено. Если быть точнее, она не отлажена до такой степени, что останки животных до сих пор лежат и гниют.

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