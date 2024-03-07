Легкая добыча. Омич на снегоходе отстрелял косулю и признался в убийстве

Тем временем другие омичи пытаются спасать бедных животных, которые заполонили не только леса региона, но и город Омск. Так, была спасена застрявшая у телецентра в заборе косуля. Ее вылечили и выпустили на волю. Однако не всем так везет: многие застревают и привлекают бездомных собак. Стаи раздирают заживо косуль, а также гонят их до тех пор, пока те обессиленные не валятся с ног.