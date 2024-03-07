Легкая добыча. Омич на снегоходе отстрелял косулю и признался в убийстве

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Омской области будут судить 61-летнего жителя Полтавского района. Его обвиняют в браконьерстве. По версии следствия, в феврале этого года мужчина без разрешения отправился в леса на охоту.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуре, он отстрелял косулю. Ущерб омскому минприроды оценили в 40 тыс рублей. Сельчанина задержали на месте преступления. Браконьер сразу после отстрела встретил инспектора отдела охотничьего хозяйства.
Он признал вину и добровольно выплатил ущерб. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело мужчины рассмотрит мировой судья судебного участка № 25 в Полтавском районе.
Тем временем другие омичи пытаются спасать бедных животных, которые заполонили не только леса региона, но и город Омск. Так, была спасена застрявшая у телецентра в заборе косуля. Ее вылечили и выпустили на волю. Однако не всем так везет: многие застревают и привлекают бездомных собак. Стаи раздирают заживо косуль, а также гонят их до тех пор, пока те обессиленные не валятся с ног.
Кстати, на территории Омской области возникла проблема, связанная с косулями. Регион оказался буквально усыпан их трупами. При этом какой-либо системы ликвидации туш не предусмотрено. Если быть точнее, она не отлажена до такой степени, что останки животных до сих пор лежат и гниют.