Ночной сюрприз. Сибиряк захотел порадовать жену и привел в квартиру лошадь

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
В преддверии Международного женского дня в Кузбассе произошел изумляющий случай. Мужчина додумался посреди ночи прискакать домой на коне. Но на этом его энтузиазм не закончился, и он решил завести лошадь в квартиру.
Житель Осинников завел лошадь в подъезд многоэтажки и пытался ее оседлать. Как передает Сибдепо со ссылкой на Mash Siberia, мужчина все-таки завел гостью в квартиру, а после этого несколько часов скандалил с супругой.
«Лошадь по итогу из подъезда все-таки вывели», — рассказали жильцы дома.
Оказалось, что мужчина привел лошадь в съемную квартиру. Собственницу жилья сейчас разыскивают жильцы и управляющая компания.
Ранее Город55 сообщил, что жители Омска, Новосибирска и Челябинска остались без цветов к предстоящему празднику. Крупный российский дистрибьютер лишился 1,5 тонны роз и тюльпанов. Мошенники подменили накладные и увезли весь груз в Екатеринбург, где продали его всего за полмиллиона рублей. При этом реальная стоимость партии цветов — 1,8 млн.