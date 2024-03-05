Ночной сюрприз. Сибиряк захотел порадовать жену и привел в квартиру лошадь

Ранее Город55 сообщил, что жители Омска, Новосибирска и Челябинска остались без цветов к предстоящему празднику. Крупный российский дистрибьютер лишился 1,5 тонны роз и тюльпанов. Мошенники подменили накладные и увезли весь груз в Екатеринбург, где продали его всего за полмиллиона рублей. При этом реальная стоимость партии цветов — 1,8 млн.