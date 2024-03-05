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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

иллюстрация

Ночной сюрприз. Сибиряк захотел порадовать жену и привел в квартиру лошадь

5 марта 2024, 05:56
Фото: Город55
иллюстрация

Сибиряк решил порадовать супругу и посреди ночи привел в квартиру лошадь

Однако супруга такой сюрприз не оценила и пришлось вызывать полицию.

В преддверии Международного женского дня в Кузбассе произошел изумляющий случай. Мужчина додумался посреди ночи прискакать домой на коне. Но на этом его энтузиазм не закончился, и он решил завести лошадь в квартиру.

Житель Осинников завел лошадь в подъезд многоэтажки и пытался ее оседлать. Как передает Сибдепо со ссылкой на Mash Siberia, мужчина все-таки завел гостью в квартиру, а после этого несколько часов скандалил с супругой.

«Лошадь по итогу из подъезда все-таки вывели», — рассказали жильцы дома.
скриншотскриншот
скриншотскриншот
скриншот
Фото: Mash Siberia

Оказалось, что мужчина привел лошадь в съемную квартиру. Собственницу жилья сейчас разыскивают жильцы и управляющая компания.

Ранее Город55 сообщил, что жители Омска, Новосибирска и Челябинска остались без цветов к предстоящему празднику. Крупный российский дистрибьютер лишился 1,5 тонны роз и тюльпанов. Мошенники подменили накладные и увезли весь груз в Екатеринбург, где продали его всего за полмиллиона рублей. При этом реальная стоимость партии цветов — 1,8 млн.

Перепродали втрое дешевле. Омичи остались без роз и тюльпанов к 8 марта
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