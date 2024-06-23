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Лошадь

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2024
Опасность миновала. В двух районах Омской области сняли карантин по бешенству
Соответствующий указ глава региона подписал 21 июня.
23 июня, 05:30
Ночной сюрприз. Сибиряк захотел порадовать жену и привел в квартиру лошадь
5 марта, 05:56
2023
С кругом для езды и полем для прогулок. В Омской области продают конюшню за 20 млн
28 октября 2023, 13:30
Ударила лошадь по морде. Возле омского цирка произошел конфликт из-за конного проката
12 июня 2023, 13:24
«Малыш вовсю резвится». В конном клубе омичам показали недавно родившегося жеребенка
Посмотреть на Бублика можно в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.
13 апреля 2023, 10:09
На севере Омской области ввели карантин из-за опасной болезни лошадей
Очаги инфекции обнаружили в нескольких подсобных хозяйствах деревни Тайчи Тевризского района.
22 марта 2023, 13:58
2022
В Омской области 17-летний школьник попал в больницу после катания на лошади
Юноша получили множественные травмы.
15 августа 2022, 03:35
Лошадь тащила больше километра. В Омской области подросток погиб жуткой смертью
23 июля 2022, 05:59

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