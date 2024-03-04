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иллюстрация

Осудили на 2 года. Экс-главу омского ТСН отправили в тюрьму за присвоение 3,8 млн

4 марта 2024, 06:10
Фото: Город55
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Омский суд отправил в тюрьму бывшего председателя ТСН за кражу 3,8 млн рублей

Также осужденной придется полностью возместить ущерб.

Ленинский районный суд вынес приговор бывшему председателю товарищества собственников недвижимости «ФИОРД». Она признана виновной в присвоении и растрате по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

В период с 2016 по 2019 годы подсудимая, имея доступ к кассе и расчетному счету организации, перевела себе более 3,8 млн рублей. В бухгалтерском отчете она указала, что эти деньги ушли на хозяйственные нужды товарищества.

Суд назначил обвиняемой два года тюрьмы с обязательным возмещением ущерба. После этого она была арестована в зале суда.

Напомним, что в Омске нашли компанию, которая 4 года выплачивала зарплату фейковым работникам. Материалы проверки переданы в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Крупное мошенничество».

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