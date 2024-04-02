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Председатель

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Апрель
В Омской области открыли вакансии для семи судей и одного председателя районного суда
2 апреля, 10:03
Март
Осудили на 2 года. Экс-главу омского ТСН отправили в тюрьму за присвоение 3,8 млн
Также осужденной придется полностью возместить ущерб.
4 марта, 06:10
Февраль
В Москве умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
Лебедев скончался в больнице после длительной болезни.
24 февраля, 12:09
Январь
В Омске открыли вакансии для председателя районного суда и еще четырех судей
29 января, 05:49
Сентябрь 2023
В Омской области открыли вакансии председателей районных судов
29 сентября 2023, 09:30
В Омске назначили нового главу Контрольно-счетной палаты
27 сентября 2023, 04:59
Для студентов омского политеха учредили стипендию в 50 тысяч имени Варнавского
25 сентября 2023, 11:30
В Омске состоится прощание с вице-спикером омского горсовета Путинцевым
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале депутата Омского городского Совета.
6 сентября 2023, 09:46
Август 2023
Объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда Омской области
9 августа 2023, 07:47
Июль 2023
В Законодательном собрании Омской области избрали нового спикера
13 июля 2023, 05:05

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