Стартовал чемпионат робототехники и инноваций «ИнноТех Омск 2024»

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
С 2 по 3 марта 2024 года в Областном Конгресс-холле проходит чемпионат робототехники и инноваций «ИнноТех Омск 2024». Это второе событие круглогодичного ИТ-марафона, поддержанного губернатором Омской области Виталием Павловичем Хоценко.
Участие в соревнованиях приняли более 600 команд, из них 2000 участников из Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края.
«В Омской области хороший кадровый потенциал, поэтому важность развития у детей навыков робототехники и программирования имеет большую роль в формировании кадрового потенциала региона. Вместе с вузами, СПО и ИТ-бизнесом проведем в 2024 году 12 чемпионатов в рамках марафона ИТ-чемпионатов», — отметил Денис Цуканов, заместитель председателя правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Омской области.
Чемпионат направлен на поддержку и пропаганду инженерно-технической сферы и робототехники среди молодежи, поэтому особое внимание уделяется мероприятиям, способствующим становлению проектного и инженерного мышления, ранней профессиональной ориентации подрастающего поколения. Чемпионат поддержали вузы, ИТ-сообщества и бизнес.
«Здорово, что атмосфера праздника пронизывала все площадки соревнования. Отрадно видеть увлеченные лица детей и улыбающихся родителей. Преподаватели нашего университета сегодня поддержали чемпионат и как жюри, и вместе со студентами помогали организовать досуг в перерывах между турнирами: учили собирать спилс-карты, пробовать свои силы в настольных экономических играх и археологических раскопках», — отметила Наталья Макарова и. о. ректора ОмГПУ.
Программа Чемпионата робототехники и инноваций «ИнноТех Омск 2024» включает в себя 17 очных и 1 заочный соревновательный трек: AutoNet 10+, КегельРинг — мини, Региональный этап практического тура Олимпиады школьников «Робофест» по направлению «Робокарусель», Cuboro SoftSkills, Робофокс — «Простые механизмы» Hello, Robot («РобоИсполнитель» и «РобоКвест»). Также в рамках блока прикладной робототехники состоятся соревнования роботов-манипуляторов.
«Мероприятие получилось очень насыщенное, в этом году уровень значительно вырос, больше треков, больше участников. Школа робототехники в нашем регионе сильная, есть преемственность поколений. Благодарю региональное правительство за оказанную поддержку в развитии ИТ-отрасли», — прокомментировал Александр Тимофеечев, президент Ассоциации «ИТ-Кластер Сибири».
В рамках чемпионата «ИнноТех Омск» проходят конкурсы по разработке мобильного приложения, робототехнике, конкурс по 3D моделированию и др. Команды создают и программируют роботов, которые будут управлять специальными шайбами на «ледовой» арене — впервые робокерлинг.