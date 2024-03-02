Стартовал чемпионат робототехники и инноваций «ИнноТех Омск 2024»

Программа Чемпионата робототехники и инноваций «ИнноТех Омск 2024» включает в себя 17 очных и 1 заочный соревновательный трек: AutoNet 10+, КегельРинг — мини, Региональный этап практического тура Олимпиады школьников «Робофест» по направлению «Робокарусель», Cuboro SoftSkills, Робофокс — «Простые механизмы» Hello, Robot («РобоИсполнитель» и «РобоКвест»). Также в рамках блока прикладной робототехники состоятся соревнования роботов-манипуляторов.