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2024
Счастливый билет: омич выиграл более 52 млн рублей
Выигрышный билет был куплен через мобильное приложение.
10 декабря, 02:19
АЗС «Топлайн» превращает каждую покупку в шанс на миллион
8 июля, 07:30
Попалась на удочку мошенников. Пожилая омичка потеряла миллион на «инвестициях»
20 апреля, 06:23
Омский студент разработал приложение для сбора информации о состоянии городских улиц
26 марта, 08:43
Стартовал чемпионат робототехники и инноваций «ИнноТех Омск 2024»
2 марта, 11:51
2023
Бесплатные переводы и срок по вкладу. Омичей ждут изменения в банковской системе
Одни изменения вступят в силу через девять месяцев, другие — через полгода.
6 августа 2023, 03:43
«И это в день аванса». Омичи рассказали о сбоях в сервисе Сбербанка
25 июля 2023, 08:34
2022
«Единая Россия» тестирует обновленное приложение для поиска потерявшихся детей
Приложение «Заступник» помогает восстановить историю посещения мест пропавшего ребенка.
18 июля 2022, 12:42

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