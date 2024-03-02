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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

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Updated Сегодня, 06:20

Место пожара

Спасли 13 человек. В омской пятиэтажке вспыхнула квартира на первом этаже

2 марта 2024, 06:14
Фото: МЧС России по Омской области
Место пожара

Омские пожарные спасли из горящей пятиэтажки 13 человек

Пожар произошел в Ленинском округе.

Сегодня, 2 марта, около 4 часов утра в пятиэтажке на улице Карбышева вспыхнула квартира на 1-м этаже. На место выезжали 17 спасателей и 5 пожарных машин. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области.

Место пожараМесто пожара
Место пожараМесто пожара
Место пожараМесто пожара
Место пожара
Фото: МЧС России по Омской области

К моменту прибытия сотрудников МЧС из окна квартиры на первом этаже и подъезда шел дым. 16 человек, из них 5 детей, самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей. Еще 13 человек, включая 5 детей, были спасены с верхних этажей силами пожарных.

Место пожара
Видео: МЧС России по Омской области

К счастью, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 43 квадратных метра. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.

Напомним, что в Тюкалинском районе сгорел дом вместе с хозяином жилища. Трагедия произошла в ночь с 29 февраля на 1 марта в деревне Черноусово. Предварительно, причиной возгорания стала печь.

Только пепелище. В Омской области из-за печи сгорел дом вместе с хозяином жилища
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