Спасли 13 человек. В омской пятиэтажке вспыхнула квартира на первом этаже

К моменту прибытия сотрудников МЧС из окна квартиры на первом этаже и подъезда шел дым. 16 человек, из них 5 детей, самостоятельно эвакуировались до приезда спасателей. Еще 13 человек, включая 5 детей, были спасены с верхних этажей силами пожарных.