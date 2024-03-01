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В Омской области из-за печи сгорел дом вместе с хозяином жилища

Только пепелище. В Омской области из-за печи сгорел дом вместе с хозяином жилища

1 марта 2024, 09:07
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

В Омской области из-за печи сгорел дом вместе с хозяином жилища

Пожарные нашли труп под завалами, когда тушили огонь.

В ночь с 29 февраля по 1 марта в Тюкалинском районе случился пожар с погибшим. Огонь охватил площадь в 60 кв м. Подробности рассказали в пресс-центре регионального МЧС.

Когда спасатели приехали на место, то горел дом, он буквально весь пылал. Уже была повалена кровля. Жилище полностью сгорело.

Видео: ГУ МЧС РФ по Омской области

При тушении пожара под завалами специалисты ГУ МЧС по Омской области нашли тело. Огонь забрал жизнь мужчины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за печи.

Трагедия случилась в деревне Черноусово. Бороться со стихией приезжали семь человек. Они отправились на точку на трех пожарных машинах.

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#Происшествия#Видео#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#МЧС#Смерть#Новости#Алина Ясинская
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