Только пепелище. В Омской области из-за печи сгорел дом вместе с хозяином жилища

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В ночь с 29 февраля по 1 марта в Тюкалинском районе случился пожар с погибшим. Огонь охватил площадь в 60 кв м. Подробности рассказали в пресс-центре регионального МЧС.
Когда спасатели приехали на место, то горел дом, он буквально весь пылал. Уже была повалена кровля. Жилище полностью сгорело.
При тушении пожара под завалами специалисты ГУ МЧС по Омской области нашли тело. Огонь забрал жизнь мужчины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за печи.
Трагедия случилась в деревне Черноусово. Бороться со стихией приезжали семь человек. Они отправились на точку на трех пожарных машинах.