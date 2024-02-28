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Омские сотрудники МЧС спасли при пожаре испуганную белую кошку

Белый комочек в копоти и дыме. Омские спасатели вытащили из пожара испуганную кошку

28 февраля 2024, 08:37
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области

Омские сотрудники МЧС спасли при пожаре испуганную белую кошку

Домашний питомец был отдан хозяевам, которые позднее вернулись домой.

Вчера вечером, 27 февраля, на Левом берегу случился пожар в пятиэтажке. Спасатели никого не эвакуировали, два жильца сами вышли на улицу. Однако спасти одну жизнь все-таки потребовалось. В региональном МЧС поделились подробностями.

Дым из окна квартиры на четвертом этаже заметили очевидцы. Собственно, они и вызвали экстренные службы. Пожарные попытались достучаться до хозяев жилища, но никого не было дома. Тогда они вскрыли квартиру и увидели пылающий диван.

В квартире действительно никого не было, но в дальней комнате от страха дрожала белая кошка. Она сидела на окне и была сильно напугана.

Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области
«Первое, что я заметил в этой комнате — белый комочек и огромные испуганные глаза. Мне казалось, кошечка смотрит на меня в упор и просит помощи. Но в руки она сразу не далась, запаниковала, пыталась убежать. Ничего, с нами не пропадешь, подумал я. Мне кажется, что мы поняли друг друга. На руках Белоснежка чувствовала себя уже спокойно», — рассказал спасатель Антон Парфенов.

Хозяева квартиры позднее вернулись и оказались счастливы, что сотрудники МЧС спасли их домашнюю любимицу. Она сидела среди копоти и дыма, но по итогу история для нее закончилась благополучно.

Конечно, огонь повредил квартиру — внутреннюю отделку, диван, домашний обиход. Общая площадь пожара составила три кв м. Пока непонятно, из-за чего произошло возгорание. Эксперты должны выяснить это и озвучить причину позднее.

До этого специалисты МЧС в День защитника Отечества спасали другого питомца. Кот зарылся в одеяло, к которому подступал огонь. Пожар вспыхнул рано утром в доме на территории дачных участков. Жильцы выбрались, но кот остался. Пушистый хвостик был спасен и пришел в себя в руках любимых хозяев. Спасатель сделал на память снимок с домашним животным на руках. Посмотреть фотографию можно в материале по ссылке, прикрепленной ниже.

Спасают, к слову, не только кошек. У жителей села Троицкое загорелся двухэтажный сарай с домашними животными. Огонь угрожал 23 курочкам, из-за него повредилась крыша и перекрытия постройки. Эксперты назвали предварительную причину пожара — короткое замыкание проводки. Пернатые жители сарайки были спасены сотрудниками МЧС. Также с одной из куриц был сделан снимок.

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#Происшествия#Омск#Омская область#ГУ МЧС по Омской области#Пожары#Новости#Пожары в Омской области#Спасение животных#Алина Ясинская
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