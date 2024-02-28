Белый комочек в копоти и дыме. Омские спасатели вытащили из пожара испуганную кошку

До этого специалисты МЧС в День защитника Отечества спасали другого питомца. Кот зарылся в одеяло, к которому подступал огонь. Пожар вспыхнул рано утром в доме на территории дачных участков. Жильцы выбрались, но кот остался. Пушистый хвостик был спасен и пришел в себя в руках любимых хозяев. Спасатель сделал на память снимок с домашним животным на руках. Посмотреть фотографию можно в материале по ссылке, прикрепленной ниже.