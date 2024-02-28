Белый комочек в копоти и дыме. Омские спасатели вытащили из пожара испуганную кошку

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Вчера вечером, 27 февраля, на Левом берегу случился пожар в пятиэтажке. Спасатели никого не эвакуировали, два жильца сами вышли на улицу. Однако спасти одну жизнь все-таки потребовалось. В региональном МЧС поделились подробностями.
Дым из окна квартиры на четвертом этаже заметили очевидцы. Собственно, они и вызвали экстренные службы. Пожарные попытались достучаться до хозяев жилища, но никого не было дома. Тогда они вскрыли квартиру и увидели пылающий диван.
В квартире действительно никого не было, но в дальней комнате от страха дрожала белая кошка. Она сидела на окне и была сильно напугана.
«Первое, что я заметил в этой комнате — белый комочек и огромные испуганные глаза. Мне казалось, кошечка смотрит на меня в упор и просит помощи. Но в руки она сразу не далась, запаниковала, пыталась убежать. Ничего, с нами не пропадешь, подумал я. Мне кажется, что мы поняли друг друга. На руках Белоснежка чувствовала себя уже спокойно», — рассказал спасатель Антон Парфенов.
Хозяева квартиры позднее вернулись и оказались счастливы, что сотрудники МЧС спасли их домашнюю любимицу. Она сидела среди копоти и дыма, но по итогу история для нее закончилась благополучно.
Конечно, огонь повредил квартиру — внутреннюю отделку, диван, домашний обиход. Общая площадь пожара составила три кв м. Пока непонятно, из-за чего произошло возгорание. Эксперты должны выяснить это и озвучить причину позднее.
До этого специалисты МЧС в День защитника Отечества спасали другого питомца. Кот зарылся в одеяло, к которому подступал огонь. Пожар вспыхнул рано утром в доме на территории дачных участков. Жильцы выбрались, но кот остался. Пушистый хвостик был спасен и пришел в себя в руках любимых хозяев. Спасатель сделал на память снимок с домашним животным на руках. Посмотреть фотографию можно в материале по ссылке, прикрепленной ниже.
Спасают, к слову, не только кошек. У жителей села Троицкое загорелся двухэтажный сарай с домашними животными. Огонь угрожал 23 курочкам, из-за него повредилась крыша и перекрытия постройки. Эксперты назвали предварительную причину пожара — короткое замыкание проводки. Пернатые жители сарайки были спасены сотрудниками МЧС. Также с одной из куриц был сделан снимок.