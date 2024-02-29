Вылеты почти каждый день. В Омске вернули прямой авиарейс в Турцию

Напомним, что весной омичи смогут добираться в Махачкалу и Казань прямыми авиарейсами. С 28 апреля авиакомпания Nordwind начнет полеты в столицу Дагестана Махачкалу. Рейс будет осуществляться по средам и воскресеньям. А с 1 мая также по этим же дням станут доступны рейсы в Казань. Узнать о билетах можно на официальном сайте аэропорта.