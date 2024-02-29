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Posted Сегодня, 02:48

Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

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Вылеты почти каждый день. В Омске вернули прямой авиарейс в Турцию

29 февраля 2024, 02:48
Фото: Город55
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Омичи весной снова смогут добираться в Турцию прямым авиарейсом

Полеты будут проходить с 27 апреля по 21 октября.

В расписании омского аэропорта появился новый прямой рейс в Турцию. Согласно графику, самолет авиакомпании Turkish Airlines будет осуществлять полеты с 27 апреля по 21 октября на борту «Боинг 737-800».

Пока запланировано, что лайнеры будут летать в Анталью ежедневно, кроме вторника. К слову, авиакомпания осуществляет перелеты из Омска в Анталью уже несколько лет.

Напомним, что весной омичи смогут добираться в Махачкалу и Казань прямыми авиарейсами. С 28 апреля авиакомпания Nordwind начнет полеты в столицу Дагестана Махачкалу. Рейс будет осуществляться по средам и воскресеньям. А с 1 мая также по этим же дням станут доступны рейсы в Казань. Узнать о билетах можно на официальном сайте аэропорта.

Новые направления. Из Омска теперь можно будет летать в Махачкалу и Казань
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#Омск#Омская область#Россия#Турция#Новости#Сибирь#Казань#Таиланд#Махачкала
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