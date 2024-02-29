Вылеты почти каждый день. В Омске вернули прямой авиарейс в Турцию

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:52
В расписании омского аэропорта появился новый прямой рейс в Турцию. Согласно графику, самолет авиакомпании Turkish Airlines будет осуществлять полеты с 27 апреля по 21 октября на борту «Боинг 737-800».
Пока запланировано, что лайнеры будут летать в Анталью ежедневно, кроме вторника. К слову, авиакомпания осуществляет перелеты из Омска в Анталью уже несколько лет.
Напомним, что весной омичи смогут добираться в Махачкалу и Казань прямыми авиарейсами. С 28 апреля авиакомпания Nordwind начнет полеты в столицу Дагестана Махачкалу. Рейс будет осуществляться по средам и воскресеньям. А с 1 мая также по этим же дням станут доступны рейсы в Казань. Узнать о билетах можно на официальном сайте аэропорта.