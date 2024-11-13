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Таиланд

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Первый рейс в лето: омичи час не могли улететь в Таиланд
13 ноября, 02:40
Экзотическое животное из Таиланда угрожало омичам, но в итоге стало звездой зоопарка
Соседи жаловались на постоянный шум и агрессию макаки, но вскоре Жора нашла свою семью в зоопарке «Вилла».
1 ноября, 09:16
Самолет, летевший из Таиланда в Омск, вынужденно приземлился в Новосибирске
24 апреля, 10:07
Вылеты почти каждый день. В Омске вернули прямой авиарейс в Турцию
Полеты будут проходить с 27 апреля по 21 октября.
29 февраля, 02:48
2023
Новые рейсы и сокращение старых. Что изменилось в зимнем расписании омского аэропорта
29 октября 2023, 06:11
Болеет годовалый ребенок. Туристы завезли в Сибирь опасную лихорадку
В Сибири 5 человек вернулись домой из Таиланда с лихорадкой Денге. Среди них годовалый ребенок.
13 марта 2023, 09:03
Омичи разрешат вылететь в Таиланд без сертификатов о вакцинации
Омичи смогут посещать Таиланд без сертификатов. Ассоциация туристического бизнеса королевства добилась снятия коронавирусных ограничений.
9 января 2023, 09:26
Справка или тест. Для омичей, летящих в Таиланд, обновили правила из-за ковида
Правила касаются только совершеннолетних пассажиров.
8 января 2023, 11:31
2022
Каникулы на юге откладываются. Омичам пришлось ждать самолет в Таиланд почти 15 часов
22 декабря 2022, 07:39

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